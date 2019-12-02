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Yeşilbayır Mahallesi 1844’üncü Sokak'a merdiven talebi

Yeşilbayır Mahallesi 1844’üncü Sokak’ta yer alan topraklı yolun her yağmur sonrası bataklığa dönmesi objektiflerimize böyle yansıdı. Mahalle sakinleri dik olduğu için asfalt atılamayan yola merdiven yapılmasını talep etti. 
Yeşilbayır Mahallesi 1844’üncü Sokak'a merdiven talebi

Mamak Yeşilbayır Mahallesi 1844’üncü Sokak’ta yer alan yol, her yağmur sonrası aynı manzaraya ev sahipliği yapıyor. Yağan yağmurla birlikte bataklığa dönen yol, sokağı çamur ve toprak yığını ile dolduruyor. Yolun eğiminin çok dik olmasından dolayı asfalt atılmazken, vatandaşlar ilgili belediyeden geçide merdiven yapmasını talep ediyor. 

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4 YILDIR YAPILMIYOR

Konu hakkında gazetemize konuşan Yeşilbayır Mahallesi Muhtarı Hakkı Ünal, mahalle sakinlerinin durumdan şikâyetçi olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı, “Yaklaşık 4 yıldır mahalle bu sorunla uğraşıyor. Geçit çok dik olduğu ve zemini topaklık olduğu için her yağmur sonrası yola çamur ve taş yığınları akıyor. Aynı zamanda zeminin dikliğinden dolayı asfalt da atılamıyor. Bu yüzden buraya merdiven yapılmasını istiyoruz.”

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MAHALLELİ ŞİKÂYETÇİ

“Burası normal parsel yolu ama çok dik olduğu için asfalt atılamıyor. Bu yüzden merdiven yapılmasını istiyoruz. Vatandaşlar şikâyetlerini ilettiler, daha fazla sürecin uzamasını istemiyorlar. Belediyeye talebimizi ilettik. Yapılacağını söylediler ama her hangi bir gelişme yok. Birçok vatandaş yolu kullanamıyor, diğer caddeden dolanmak zorunda kalıyor. Mamak Belediyesi’nden bir an önce yolu yapmasını istiyoruz.”

MERDİVEN TALEBİ

Mahalle sakinleri ise öğrencilerin yolu bu haldeyken kullanamadıklarını, belediyenin duyarsız kalmasına anlam veremediklerini söylüyor. Yola akan çamur ve taş yığınlarının sokakta bulunan apartmanların garajlarına dolduğunu da kaydeden semt sakinleri, “Yol hem bizi zor durumda bırakıyor, hem görüntü kirliliğine neden oluyor. Bir an önce buraya merdiven yapılmasını istiyoruz” diye tepki gösteriyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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