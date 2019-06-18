Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
93.430
Altın
252,221
Dolar
5,8320
Euro
6,5230
Ankara
25 °C
İstanbul
28 °C
İzmir
28 °C
Konya
22 °C
Fenerbahçe'de transferde son durum
“Su içmek için susamayı beklemeyin”
Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın Amerika'ya seslendi
Emniyetin 'beyaz kırlangıcı' ilgi çekti
Dünya ormanları 4 milyar hektara geriledi
Sarımsağın atığı da antioksidan açısından değerli
Ajda Pekkan: Tatil nerede, ben nerede
Michel Platini gözaltına alındı
9 yıldır yurtta kalan 17 yaşındaki gencin sır dolu ölümü
'Bebek ölümleri binde 8'lere düştü'
Yeni askerlik sisteminde son durum ne?
Piton timsaha acımadı canlı canlı yedi
Mersin Silifke'de eski eş katliamı
55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Aman dikkat! Piyasadan aldıklarımız kekik de değil, papatya da
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Güncel
»
Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın Amerika'ya seslendi: Sen bizi ne sandın!
Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın Amerika'ya seslendi: Sen bizi ne sandın!
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından video paylaşarak, Amerika'ya uyarılarda bulundu.
18 Haziran 2019 Salı 12:01
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Bahçeli Mahkumların Duası şarkısı ile şehir gezintisi yaptı
Aksaray'daki atölyeden ABD'ye güveç, testi ve çömlek
Beşiktaş şehidinin babasından saldırının failini yakalayan güvenlik güçlerine teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Bu işi bitirdik
Arazi ortasında şifalı 'doğal jakuzi'
Doğaseverden duygulandıran davranış
Son Eklenen Videolar
Piton timsaha acımadı canlı canlı yedi
Düğün hazırlığı yapan gencin kahreden ölümü... Feryatları yürek yaktı
Evininin bahçesinde buldu: Nesli tükenme tehlikesi altında
TikTok kullanması yasaklanınca zehir içip intihar etti
Hayatımda bir kez erkeklik yaptım: Bir ömür kadın gibi yaşadım!
Ömer Döngeloğlu'ndan ibretlik sohbet: İşimiz Gücümüz Gösteriş Müslümanlığı Oldu
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
Raute dünyanın en ilkel kabilesi: Kabilede bir öldüğü zaman...
İğneada Longoz Ormanları’nda görsel şölen
Uşak’ın saklı cenneti’nden kareler
Tarihi damga vuran bir lider ADNAN MENDERES
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
18 Haziran 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - Başkent EDAŞ
18 Haziran 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ
18 Haziran 2019 Ankara Baraj Doluluk Oranları - ASKİ
Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayında soruları cevapladı
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.