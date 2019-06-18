  • BIST 93.368
  • Altın 252,614
  • Dolar 5,8326
  • Euro 6,5214
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
» »

Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın Amerika'ya seslendi: Sen bizi ne sandın!

Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın Amerika'ya seslendi: Sen bizi ne sandın!
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından video paylaşarak, Amerika'ya uyarılarda bulundu.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Bahçeli Mahkumların Duası şarkısı ile şehir gezintisi yaptı
Bahçeli Mahkumların Duası şarkısı ile şehir gezintisi yaptı
Aksaray'daki atölyeden ABD'ye güveç, testi ve çömlek
Aksaray'daki atölyeden ABD'ye güveç, testi ve çömlek
Beşiktaş şehidinin babasından saldırının failini yakalayan güvenlik güçlerine teşekkür
Beşiktaş şehidinin babasından saldırının failini yakalayan güvenlik güçlerine teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Bu işi bitirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Bu işi bitirdik
Arazi ortasında şifalı 'doğal jakuzi'
Arazi ortasında şifalı 'doğal jakuzi'
Doğaseverden duygulandıran davranış
Doğaseverden duygulandıran davranış
Son Eklenen Videolar
Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın Amerika'ya seslendi: Sen bizi ne sandın!
Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın Amerika'ya seslendi: Sen bizi ne sandın!
Bahçeli Mahkumların Duası şarkısı ile şehir gezintisi yaptı
Bahçeli Mahkumların Duası şarkısı ile şehir gezintisi yaptı
Aksaray'daki atölyeden ABD'ye güveç, testi ve çömlek
Aksaray'daki atölyeden ABD'ye güveç, testi ve çömlek
Beşiktaş şehidinin babasından saldırının failini yakalayan güvenlik güçlerine teşekkür
Beşiktaş şehidinin babasından saldırının failini yakalayan güvenlik güçlerine teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Bu işi bitirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Bu işi bitirdik
Hayatımda bir kez erkeklik yaptım: Bir ömür kadın gibi yaşadım!
Hayatımda bir kez erkeklik yaptım: Bir ömür kadın gibi yaşadım!
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti