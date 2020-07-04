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Yeşilçam'ın usta oyuncuları Kemal Sunal'ı unutmadı

ÇEKMEKÖY'de açılışı gerçekleşen bir kafede bir araya gelen Yeşilçam'ın usta oyuncuları Nuri Alço, Coşkun Göğen, Ahmet Arıman, Tuncay Akça ve Teoman Ayık, Kemal Sunal'ı andı.
Yeşilçam'ın usta oyuncuları Kemal Sunal'ı unutmadı

Çekmeköy'de bir kafenin açılışına katılan Yeşilçam'ın usta oyuncuları Nuri Alço, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Teoman Ayık 20 yıl önce aramızdan ayrılan usta oyuncu Kemal Sunal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı. Açılış töreninde Hababam Vokal Grubu da gelen davetlilere Yeşilçam'ın unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Yeşilçam konseptiyle açılan kafede konuşan Coşkun Göğen, "Açılan bu kafeler birbirinden güzel klasik kafeler oluyor. Yeşilçam'ı yaşatıyor insanlara müziğinden tavrından dekorundan dolayı. Bizler de açılışına geliyoruz. Ben Antalya'dan geliyorum çok da mutlu oluyorum. İnsanlarla gençlerle bir arada oluyoruz" diye konuştu. Ayrıca Hababam Vokal Grubu seslendirdikleri şarkılar öncesi büyüğümüz, gülen yüzümüz, İnek Şabanımız, Ustamız Kemal Sunal'ı Rahmet ve saygıyla anıyoruz diyerek Hababam Sınıfı Yıllarına ait şarkıları seslendirdiler. 
 

NURİ ALÇO'DAN GENÇLERE GAZOZ UYARISI

Açılış sonrasında Usta oyuncu Nuri Alço'ya getirilen gazoz ile ilgili Alço, "O yıllarda anneannelerimiz, ninelerimiz, analarımız aman kızım dikkatli Nuri Alço gazozu içme diyerek uyarırlardı. Oysaki tamamı senaryo ama olsun ismi bize kaldı gerçi bu çağda bize konuşmak düşmek ama genç kardeşlerim, evlatlarım içtikleri gazozlarına dikkat etsinler bir büyük ve ağabeyleri olarak  uyarıda bulunayım" dedi.

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