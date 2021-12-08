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Yeşilevler Ertuğrul Şimşek Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

İlçe sakinlerinin daha temiz ve bulundukları mahallelerde sağlık hizmeti alabilmesi için çalışmalarını sürdüren Yenimahalle Belediyesi, Yeşilevler Ertuğrul Şimşek Aile Sağlığı Merkezi’ni törenle hizmete açtı.
Yeşilevler Ertuğrul Şimşek Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılışa CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran,belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Yaşar “41 mahallemize ASM yaptık”

Açılış öncesinde mahalle sakinlerine seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “41 mahallemizde aile sağlık merkezi yaptık. Buradan iddiayla söylüyorum. Türkiye’de, belediye kaynaklarıyla bu kadar sayıda aile sağlık merkezi yapan tek belediyeyiz. Aile sağlık merkezi yapmak benim görevim olmamasına rağmen vatandaşın yoğunluk yaşanan hastanelere gitmek yerine kendi mahallesinde sağlık hizmeti almasını amaçlayarak her mahallemize sağlık merkezi kazandırdık. Bu merkezlerimizde çalışan doktor arkadaşlarımız dükkan, bina altı gibi yerlerde sağlık hizmeti veriyordu. Sağlık çalışanlarımızın steril bir ortamda sağlık hizmeti sunmasını ve vatandaşlarımızın daha temiz ve güvenli ortamda hizmet almasını amaçlayarak 41 mahallemize bu merkezleri konumlandırdık” dedi.

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Devletin her kurumu uyum içerisinde çalışmalı

Pandemi sürecinde hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle vatandaşın hastanelere gitmeye çekindiğini belirterek sözlerini sürdüren Yaşar, “Vatandaşlarımız evinin yakınında aile sağlık merkezlerine geliyor, reçetesini yazdırıyor, sağlık hizmetinden faydalanıyor. Devlet bir bütündür düşüncesiyle çalışıyoruz. Yerel irade, genel irade hepsi halkın devlete olan güvenini artırmak için çalışmalıdır. Vatandaşa hizmetle görevli her kurum uyum içerisinde çalışmalıdır. Yenimahalle Belediyesi olarak kendi ilçemizde bu düşünceleri esas alarak devletin her kurumuyla uyum içerisinde çalışıyor, vatandaşa doğru ve dürüst hizmet sunmak için uğraş veriyoruz.Yenimahalle’de, 2009 yılından beri bu anlayışla görev yapıyorum. Yenimahalle Belediyesi olarak, eğitimde, sağlıkta, kültürel ve sosyal projelerde Türkiye’ye örnek olan bir belediyeyiz” diye konuştu.

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300 metrekare kapalı alan olarak konumlandırılan Yeşilevler Ertuğrul Şimşek Aile Sağlığı Merkezi’nde; 7 adet poliklinik muayene odası, 1 adet acil müdahale odası, 1 adet aşı bebek-çocuk izlem odası, 1 adet gebe izlem odası, 1 adet emzirme odası, mutfak, çay ocağı ve tuvaletler bulunuyor.

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