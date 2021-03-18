  • BIST 1.551
  • Altın 408,502
  • Dolar 7,3331
  • Euro 8,7399
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 3 °C
»

Yeşilin Başkenti hayata geçiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yeşilin Başkenti” projesini hayata geçiriyor. 
Yeşilin Başkenti hayata geçiyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konu ile ilgili olarak sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, “Gelin Ankara'yı birlikte #YeşilinBaşkenti'ne dönüştürelim, Milli Mücadele'nin kalbinde yeniden yeşerelim” ifadelerini kullandı.

tahar-tepesi.jpg

5 FARKLI LOKASYON İÇİN BAĞIŞ YAPILABİLECEK 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Yeşilin Başkenti” projesini hayata geçirmek için başlattıkları kampanyayı “Bazı projeler ömürlüktür. Yerli üreticilerimizin fidanları Atatürk'ün Başkent'inde hatırasına nefes, evlatlarımıza ve torunlarımıza miras olacak. Gelin Ankara'yı birlikte #YeşilinBaşkenti'ne dönüştürelim, Milli Mücadele'nin kalbinde yeniden yeşerelim” sözleriyle duyurdu.

“www.yesilinbaskenti.com” adlı web sitesi aracılığıyla vatandaşlar, internet üzerinden fidan bağışı yaparak, fidanların bakımı için de katkıda bulunabilecek. ANFA koordinatörlüğünde düzenlenen kampanya kapsamında sitede yer alan “Yaşam Paketi Satın Al” butonuna tıklayan vatandaşlar;
-Nusret Suman Anısına Tahar Tepesi’ne,
-Feriha Sanerk Anısına Yakacık Kırandağı’na,
-Halil İnalcık Anısına İncek Toki altına,
-Özlem Türeci Adına Beysukent Ceren Damar Parkı’na,
-Sabiha Gökçen Anısına ise Çankaya Dikmen 4.Etap lokasyonuna dikilmek üzere 150-200 cm boylarında karaçam, ladin, meşe, sedir ve selvi ağacı bağışında bulunabilecek.

yns_0225.jpg

BAŞKASI ADINA HEDİYE AĞAÇ BAĞIŞINDA DA BULUNULABİLECEK
Kampanyanın web sayfasında hediye gönderme opsiyonu ile başkası adına hediye fidan alabilmek de mümkün olacak.

Yerli üreticilere destek olmak amacıyla her satın alma işlemi sonrası sistem tarafından fidan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür sertifikası da oluşturulacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır annelerine destek ziyareti18 Mart 2021 Perşembe 04:16
  • Kariyer ofisinden rekor18 Mart 2021 Perşembe 03:23
  • Minikler hünerlerini sergilediler18 Mart 2021 Perşembe 00:26
  • Pursaklar’da Spor Salonları ve Yüzme Havuzu Yeniden Hizmete Açıldı18 Mart 2021 Perşembe 00:25
  • Pazar yeri tamamlanıyor18 Mart 2021 Perşembe 00:21
  • Atık ürünler geri dönüştürülüyor, can dostlara sıcak yuva oluyor18 Mart 2021 Perşembe 00:20
  • Büyükşehir'in ücretsiz araç çekici hizmeti devam ediyor18 Mart 2021 Perşembe 00:18
  • Çanakkale ruhunu yaşattılar18 Mart 2021 Perşembe 00:17
  • Çeşmelere restorasyon çalışmaları titizlikle yürütülüyor18 Mart 2021 Perşembe 00:15
  • 12 mahalleye sulama borusu desteği18 Mart 2021 Perşembe 00:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti