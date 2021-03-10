  • BIST 1.558
  • Altın 417,235
  • Dolar 7,5788
  • Euro 9,0153
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

Yeşilırmak Nehri'ndeki kirlilik için inceleme başlatıldı

Amasya kent merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde oluşan kirlilik üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.
Yeşilırmak Nehri'ndeki kirlilik için inceleme başlatıldı

Kuraklığın etkisiyle su miktarının saniyede yaklaşık 10 metreküpe kadar düştüğü Yeşilırmak Nehri'nde son günlerde gözle görülür şekilde kirlilik oluştu.

Nehrin yüzeyinin atıklarla kaplandığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı, iilk tespitlerde kirliliğin Yeşilırmak ile birleşen Çorum Çayı yatağında yapılan temizlik çalışmalarından kaynaklandığı, koku yaymadığı ve sudaki canlılara zarar verecek boyutta olmadığı bildirildi.

Ayrıca kirliliğe yol açan işletmelere tespit edildiği takdirde cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ'nün firari 'mahrem ablası' Ankara'da yakalandı10 Mart 2021 Çarşamba 14:41
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklal Marşı 84 milyonun tamamı için buluşma noktasıdır10 Mart 2021 Çarşamba 13:55
  • Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü hesabı Twitter tarafından askıya alındı10 Mart 2021 Çarşamba 13:31
  • Bakan Pakdemirli: Tarımın 'gizli mimarları' olan kadınlarımızı gündemin ilk sıralarına almalıyız10 Mart 2021 Çarşamba 13:02
  • Çanakkale Şehitliği'nde 18 Mart'ta 81 Türk bayrağı göndere çekilecek10 Mart 2021 Çarşamba 12:59
  • Meltem-3 Projesi'nde ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi10 Mart 2021 Çarşamba 12:59
  • Selden etkilenen Dereli'de afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi10 Mart 2021 Çarşamba 12:14
  • BM Güvenlik Konseyi Libya'ya barış gücü göndermeye mi hazırlanıyor?10 Mart 2021 Çarşamba 11:57
  • İkinci el online otoda düşen fiyatlar şubatta satışları artırdı10 Mart 2021 Çarşamba 11:56
  • KDK, stajyer avukatlardan 'stajı kaydiye ücreti' alınmasında yasal dayanak bulunmadığını tespit etti10 Mart 2021 Çarşamba 11:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti