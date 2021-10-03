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Yeşilırmak'ta balık ölümleri görüldü

Yeşilırmak'ın Amasya'dan geçen bölümünde balık ölümleri yaşanıyor.
Yeşilırmak'ta balık ölümleri görüldü

Irmağın, Kızseki mevkisinden geçen bölümünde, suyun renginin değişmesinin ardından yüzeye çok sayıda balık çıktı.
Ölü balıkların kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ırmağın renginin koyulaşması ve yavru balıkların yanı sıra ağırlığı yaklaşık bir kilogramı bulan ölü balıkların kıyıya vurmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu yerde meydana gelen balık ölümlerine, sudaki çözünmüş oksijen miktarının balıkların tolere edemeyeceği değerlerin altına ani olarak düşmesi sonucu ortaya çıkan 'oksijen yetersizliğinin' neden olduğu anlaşılmaktadır. Su numunelerinin analiz sonuçları geldikten sonra tekrar değerlendirilecek olup konuyla ilgili çalışmalar titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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