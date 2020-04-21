Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine mafya kurşunu

Salda Gölü’ne giren iş makinelerini kamuoyuna duyuran Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, evlerine gelen kişiler tarafından mafyavari bir şekilde ayaklarından vuruldu.

Burdur’un Yeşilova Belediye Başkanı CHP’li Mümtaz Şenel’in (68), Koyunlar Çeşme Mahallesi’ndeki evine dün 04.40 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişiler kapıyı çaldı. Saldırganlar, kapıyı açan Başkan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel’e (64) tabancayla ateş açtı. Başkan Mümtaz Şenel’in sağ ve sol ayaklarına 5 el ateş eden şüpheliler, eşini de ayağından vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine eve çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yeşilova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Başkan Şenel ve eşi, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan Mümtaz Şenel’in ameliyata alındığı bildirildi. Burdur Valisi Hasan Şıldak ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de Burdur Devlet Hastanesi’ne giderek başhekim Nedim Ongun’dan bilgi aldı.

‘BİZ POLİSİZ’ DEMİŞLER

Saldırıyı kınayan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, “Sabah 04.35’te, belediye başkanımız Mümtaz Şenel’in evine gelen kişi ya da kişiler kapıyı çalarak, polis olduklarını söyleyerek başkanımızı dışarıya çağırmış, kendisi ve eşini ayaklarından kurşunlanmış. Şu an hayati bir tehlikeleri yok. Doktorlarımız tedavisini yürütmekte” dedi. Saldırıyla ilgili bağlantısı olduğu düşünülen otelin işletmecisinin güvenlik güçlerince arandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mümtaz Şenel’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

ŞÜPHELİ OTEL

Dünya harikası Salda Gölü’nün bulunduğu Burdur’da, Yeşilova Belediyesi’nin CHP’li başkanı Mümtaz Şenel ve eşinin evinde silahla vurulması, büyük tepki yarattı.

‘MAFYAVARİ BİR GÖZDAĞI’

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de tedavisi süren Yeşilova Belediye Başkanı Şenel’i hastanede ziyaret etti. Hastanede açıklama yapan Göker, “Yaklaşık bir hafta önce bölgede faaliyet gösteren bir otel, yasadışı faaliyeti gerekçesiyle mühürlenip ruhsatı iptal edilmişti. Büyük olasılıkla olay bundan kaynaklı. Olayın işleniş şekliyle mafyavari bir gözdağı vermekten ibaret olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ZANLILAR OTEL ÇALIŞANI’ İDDİASI

Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar, Hürriyet’e Yeşilova’daki durumu şöyle anlattı:

“Saldırının ‘Millet Bahçesi’yle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Kayadibi’nde mülkiyeti belediyeye ait olan, göl manzaralı bir otel var. 2 gün önce polis tutanak tutmuş, kaymakamlık da kapatılması için belediyeyi görevlendirmiş. Belediye de mühürlemiş ve kira sözleşmesini iptal etmiş. Bu oteli önceki belediye başkanı 10 yıllığına işletenlere kiralamış. Sözleşmenin bitimine 3 yıl kalmış ama devam etmek istiyorlarmış. Yakalanan iki kişinin de bu otelin çalışanı olduğu söyleniyor. Bu saldırıyı kınıyoruz.”