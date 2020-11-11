  • BIST 1.279
  • Altın 466,995
  • Dolar 7,8340
  • Euro 9,2175
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 6 °C
»

Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

BURDUR'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde tedaviye alındı.
Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Yeşilova ilçesinin Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel'in rahatsızlanması üzerine yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Şenel, evinde izolasyona alınarak ilaç tedavisine başlandı. Yeşilova Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel'e yapılan Covid-19 testi maalesef pozitif çıktı. Evinde ilaç tedavisine başlanan başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Bu istirahat sürecini sağlıkla ve en hafif şekilde atlatmasını umuyor, başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir an evvel sağlıkla görevinin başına gelmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 testi pozitif çıkan Yeşilova Belediye Başkanımız Sayın Mümtaz Şenel’e ve bu süreçte koronavirüse yakalanan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor acil şifalar diliyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pfizer’in geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu10 Kasım 2020 Salı 18:08
  • Almanya'dan müjde: Pfizer'in Covid-19 aşısı 2021'in ilk çeyreğinde piyasada09 Kasım 2020 Pazartesi 17:39
  • Zonguldak'ta filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesi görüntülendi09 Kasım 2020 Pazartesi 10:21
  • 'Enkazda uygun bir boşlukta nefes alabilmeleri, yaşama şanslarını artırdı'09 Kasım 2020 Pazartesi 09:09
  • 'Fazla sarımsak, koronavirüsten korumayacaktır'08 Kasım 2020 Pazar 10:37
  • Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 483 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti08 Kasım 2020 Pazar 09:08
  • Bakan Koca'dan fotoğraflı 'Covid-19 yayılıyor' uyarısı07 Kasım 2020 Cumartesi 17:21
  • Bakan Koca'dan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'kapasite' toplantısı07 Kasım 2020 Cumartesi 17:20
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve ailesi koronaya yakalandı06 Kasım 2020 Cuma 11:09
  • Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Koronavirüste antikor tedavisi kısa vadede mümkün değil06 Kasım 2020 Cuma 10:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti