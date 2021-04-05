Yeşilpınar Mahallesi'nde polis müdahalesi sonrası altyapı kesildi

EYÜPSULTAN Yeşilpınar Mahallesi sakinleri; kentsel dönüşüm nedeniyle elektrik, su ve doğal gazlarını kesmek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve KİPTAŞ yetkililerini mahalleye sokmayınca polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Yeşilpınar mahallesi sakinleri yıllardık oturdukları mahallede kentsel dönüşümü gerçekleştirecek İBB ve KİPTAŞ ile anlaşma sağlayamadı. 191 hanenin olduğu 487 ada 12 parselde bugün saat 10.00'da elektrik, su ve doğal gazın kesilmek istenmesiyle yetkililer ve mahalleli karşı karşıya geldi. İBB yetkililerini "hak hukuk adalet" ve "İmamoğlu sözünü tut" sloganlarıyla mahallelerine sokmayan mahalleliye polis biber gazı ile müdahale ederek, birçok vatandaşı gözaltına aldı. Mahalleli dağıtıldıktan sonra İSKİ, İGDAŞ ve Elektrik kurumu yetkilileri tek tek evlerin alt yapısını kesti.

İBB YETKİLİLERİ İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Yeşilpınar Mahallesi sakinlerinin avukatlığını yapan avukat Ceren Çolak, "191 hanenin olduğu bu bölgede, kentsel dönüşüm adı altında proje yapıldı. Vatandaşın buradaki mağduriyeti nedeni bir çoğunluğun sağlanamamasıdır. Burası riskli alan ilan edildikten sonra KİPTAŞ yetkilileriyle görüşme yapıldı ama burada yüzde 60'a varan kesinti yapıldı. 100 metrekaresi olan bir kişiye 40 metre kare verdiler. Üstüne de borçlandırma yaptılar. Bu vatandaşların bu parayı ödemesi mümkün değil. Gelinen noktada İBB yetkilileri ile bir anlaşma sağlanamadı" dedi.

40 yıldır yaşadığı evinden zorla çıkartılmak istendiğini söyleyen Harun Kaya, “Bu gün burada İBB ve KİPTAŞ'ın mobingi devam etmekte. İBB kentsel dönüşüm adına hiçbir şey yapmadı. Buraya İBB iştirak şirketleri gelmiş 600 insanın yaşadığı bir mahallenin altyapısını kesiyor. Ey İmamoğlu senin yaptığın hak mı? Adalet mi?" ifadelerini kullandı.

"BEN BURADA İŞGALCİ DEĞİLİM"

Üç gün önce ameliyat olduğunu belirten Davut Saka, "1995'te 170 milyon Türk Lirası tapu parası ödedim ben buraya. 37 milyon Türk Lirası plan proje parası ödedim. Ben burada işgalci değilim. Eski Eyüp Belediye Başkanı Ahmet Genç bize burayı sattı. Şimdi ki duruma düştük. 'CHP gelirse iş düzelir' dediler. 'CHP geldi daha kötü oldu" dedi.

Mahalle sakini Asım Öztürk, "Seçim öncesinde İBB Başkan Ekrem İmamoğlu buraya geldi. Bize noterden taahhüt belgesi getirdi. İstişare yapmadan karar alınmayacağını uzlaşmayla çözeceklerini söyledi. Burada polisle ve zabıtayla kavga edecek değilim. Polisle ne işim olur. İşin başındakiler nerede" sözleriyle elektrik su ve gazlarının açılmasını istedi.