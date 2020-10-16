Yetenek sınavlarına özel eğitim

Yenimahalle Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polislik Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Polis Özel Harekat (PÖH), Astsubaylık ve Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına hazırlanan gençler için düğmeye bastı.

Spor Akademisi bünyesinde açılacak kurslarda alanında uzman eğitmenler ve spor hocaları eşliğinde gençleri zorlu parkurlara hazırlayacak olan Yenimahalle Belediyesi aynı zamanda kişiye özel analizlerde çıkaracak. Beceri, denge, dayanıklılık, güç ve sürat gibi birçok zorlu alanda eğitim alacak olan kursiyerler parkurlarda başarılı olabilmek için püf noktaları da öğrenecek.

1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Yenimahalle Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi ve açık hava koşu parkurlarında gerçekleştirilecek hazırlık kurslarına kayıt yaptırmak isteyen adaylar 344 88 86 numaralı telefondan detaylı bilgiyi alabilecek.

Adaylara bedensel eğitim ve rehberlik desteği

Profesyonel spor eğitmenleri eşliğinde, sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak düzenlenecek hazırlık kurslarında; atletizm, fotoselli derece ölçümü, koordinasyon, parkur antrenmanları ve branş eğitimleri gibi bedensel çalışmaların yanı sıra adaylara kişiye göre analiz yapılarak doğru okula yönlendirme gibi rehberlik desteği de sunulacak.