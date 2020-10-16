  • BIST 1.193
  • Altın 484,637
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 10 °C
»

Yetenek sınavlarına özel eğitim

Yenimahalle Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polislik Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Polis Özel Harekat (PÖH), Astsubaylık ve Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına hazırlanan gençler için düğmeye bastı.
Yetenek sınavlarına özel eğitim

Spor Akademisi bünyesinde açılacak kurslarda alanında uzman eğitmenler ve spor hocaları eşliğinde gençleri zorlu parkurlara hazırlayacak olan Yenimahalle Belediyesi aynı zamanda kişiye özel analizlerde çıkaracak. Beceri, denge, dayanıklılık, güç ve sürat gibi birçok zorlu alanda eğitim alacak olan kursiyerler parkurlarda başarılı olabilmek için püf noktaları da öğrenecek.

arsiv-(1)-001.jpg

1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Yenimahalle Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi ve açık hava koşu parkurlarında gerçekleştirilecek hazırlık kurslarına kayıt yaptırmak isteyen adaylar 344 88 86 numaralı telefondan detaylı bilgiyi alabilecek.

Adaylara bedensel eğitim ve rehberlik desteği
Profesyonel spor eğitmenleri eşliğinde, sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak düzenlenecek hazırlık kurslarında; atletizm, fotoselli derece ölçümü, koordinasyon, parkur antrenmanları ve branş eğitimleri gibi bedensel çalışmaların yanı sıra adaylara kişiye göre analiz yapılarak doğru okula yönlendirme gibi rehberlik desteği de sunulacak. 

arsiv-(7).jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli motosikletçiler Portekiz ve İspanya'da piste çıkacak15 Ekim 2020 Perşembe 13:11
  • 'Özgür Köy Projesi' için ortak çalışma kararı15 Ekim 2020 Perşembe 05:32
  • Ankara ıhlamur kokacak15 Ekim 2020 Perşembe 04:30
  • Mamak’ta Ferfene Gecesi15 Ekim 2020 Perşembe 03:33
  • Öğrencilere diş bakım seti15 Ekim 2020 Perşembe 02:31
  • Eğimli arazilere çevre düzenlemesi15 Ekim 2020 Perşembe 00:34
  • Kızılcahamam da başvurdu14 Ekim 2020 Çarşamba 06:00
  • Başkan Ertuğrul Çetin'den Hastalara Moral Ziyareti14 Ekim 2020 Çarşamba 05:59
  • Azerin’le tek yürek14 Ekim 2020 Çarşamba 05:05
  • İlk imzalar atıldı14 Ekim 2020 Çarşamba 04:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti