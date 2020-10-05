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Yeter ki siz okuyun

Pursaklar Belediyesi, ilçede oluşturduğu EBA Destek Noktası'yla ve internet desteğiyle uzaktan eğitimde zorluk yaşayan öğrencilerin derslere erişimini sağlıyor. 
Yeter ki siz okuyun

Koronavirüs salgınının tekrar artışa geçmesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim-öğretimin bir süre daha uzaktan eğitimle olacağını açıklaması ile birlikte internete erişimi olamayan öğrencilerin yardımına Pursaklar Belediyesi koştu.
Pursaklar'da ikamet eden çocuklar için egitimedestek.pursaklar.bel.tr web adresi üzerinden öğrencilerin kaydını alan Pursaklar Belediyesi, gençlere ücretsiz mobil internet imkanı sunuyor. 

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Pursaklar Belediyesi ayrıca, Pursaklar Yaşam Merkezine kurduğu EBA Destek noktasında evlerinde bilgisayar veya tableti olmayan, internet bağlantısı bulunmayan öğrenciler ise, hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye uygun bir biçimde eğitimlerini takip edebilecek. 

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‘‘Uzaktan eğitime öğrenciler uzak kalmasın diye internet desteğinde bulunuyoruz’’
Uzaktan eğitime öğrenciler uzak kalmasın diye internet desteğinde bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Çocuklarımız Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim görmeye başladı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle internete ulaşamayan çocuklarımızın bu sorunu gidermek için harekete geçtik. Belediye olarak biz hiçbir çocuğumuz, eğitim gören gencimiz, ailemiz uzaktan eğitimden mahrum kalmasın, eğitim öğretime ara verilmesin diye mobil internet desteğine hemen başladık. Evinde İnternet bağlantısı olmayan öğrencilerimiz için ise Pursaklar Yaşam Merkezimize gelerek eğitimlerini takip edebilecekler. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görmeleri bizim için her şeyden daha önemli. Çocuklarımızın uzaktan eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İnşallah bu zor günleri geride bırakıp sağlıklı günlerde buluşacağız" dedi.

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