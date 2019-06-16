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Yetim çocuklar Keçiören’i gezecek 

Keçiören Belediyesi, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında Keçiören’de yaşayan mülteci yetim çocuklar için gezi programı düzenleyecek. 
Yetim çocuklar Keçiören’i gezecek 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Dünya Mülteciler Günü kapsamında, mülteci olarak ülkemize sığınan çocukların travmatik yaşantılarını ve zorlu yaşam koşullarını kafalarından silmeleri için düzenleyeceğimiz gezi programında Keçiören’imizin gidilip görülmesi gereken mekânlar çocuklara gezdirilecek. Belediyemiz tarafından görevlendirilen rehber arkadaşlarımız çocuklarımızın keyifli bir gün geçirmesi için çalışmalara başladı” dedi.

ÇOCUK OYUNLARI VE GEZİ PROGRAMI DÜZENLENECEK 

Dünyanın dört bir yanından gelerek yaşamlarını Keçiören’de mülteci olarak sürdüren 45 yetim çocuk için 20 Haziran Perşembe günü düzenlenecek olan ‘Mülteci Yetim Çocuklar Gezi Programı’ Keçiören Belediyesi Göçmen Hizmetleri Merkezi ile koordineli olarak yapılacak. Gezi programı kapsamında mülteci yetim çocuklar Keçiören Belediyesi önünde toplanacak ve ardından ilk olarak Antares AVM’ye götürülecek. Buradaki oyun alanlarında keyiflerince vakit geçirmeleri sağlanacak olan çocuklara daha sonra yemek ikramında bulunulacak. Keçiören Belediyesi tarafından görevlendirilen rehberler eşliğinde devam edecek olan gezi programında çocuklar son olarak Keçiören Teleferik seyahatiyle birlikte Atatürk Botanik Parkı ve Deniz Dünyası gezisiyle günü tamamlayacaklar.

“OLMAYA DA, ÖLMEYE DE VATAN LAZIM”

Mülteci yetim çocuklar için düzenlenen gezi programıyla Türkiye’de yaşayan mülteci çocukların sosyal hayata entegre olmalarına katkı vermek istediklerini belirten Başkan Turgut Altınok, “Dünyanın dört bir yanından, özellikle de İslam coğrafyasından ülkemize gelerek mülteci konumda olan insanlara hem devlet hem de millet olarak kapımızı açtık. Bu coğrafyalarda kan var, gözyaşı var, kardeş kavgası var. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Azerbaycanlı bir şairimiz diyor ki, ‘Olmaya vatan yahşi, ölmeye vatan yahşi.’ Yani yaşamak için de vatan lazım, ölmek için de vatan lazım” dedi.

İNSANLARIN ÖLMESİNE GÖZ YUMMADIK

Başkan Altınok sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mülteci Yetim Çocuklar Gezi Programını düzenlemekteki amacımız, savaşlarla ve gözyaşlarıyla çocuklukları elinden çalınan, ülkemiz başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında mülteci olarak yaşamak zorunda kalan dünya çocuklarının yüzünü güldürmektir. İnsanların özellikle de çocukların vatansız bırakıldığı, adaletsizliğin, zalimliğin ve vahşetin hiç eksik olmadığı İslam coğrafyası inşallah bundan sonra aklını başına alır ve daha fazla çocuğu yetim bırakmaz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak insanların ölmesine göz yummadık ve kapılarımızı mültecilere açtık. Bu anlamda 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde Keçiören’de yaşayan 45 mülteci yetim çocuğun gönüllerince eğlenmesi için gezi ve çeşitli oyun faaliyetleri düzenleyeceğiz.” 


 

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