Cansuyu Derneği Gazze’de yetim gençlerin yüzünü güldürdü.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 23 farklı alanda yürüttüğü yardım faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana en önem verdiği faaliyetlerinden birisi olan ‘Yetim Projesi’ ile yurt içinde ve dünyanın dört bir köşesinde binlerce yetimin aylık masraflarını karşılayan dernek, şimdi de yetim gençlerin yüzünü güldürüyor.

Cansuyu Derneği yaşamını tek başına idame ettiremeyecek yetimlere kendi ayakları üzerinde duracak yeterliliğe ulaşıncaya kadar maddi ve manevi katkıda bulunurken, yetim gençlerin de yuvalarını kurarak onlara destek olmaya devam ediyor.

Yetim Projesi faaliyetleri kapsamında abluka altındaki Gazze’de yetimlerin düğünlerini gerçekleştiren Cansuyu, 3 Gazzeli çiftin yuva kurmasına vesile oldu. Hayırsever bağışçıların desteği ile gerçekleştirilen organizasyonda kimsesi olmayan yetim çiftin ev eşyasından düğün öncesi hazırlıklarına kadar birçok ihtiyacını karşılayan Cansuyu ekipleri, gençlerin yüzünün gülmesine vesile oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Yetim Koordinatörü Ekrem Özarslan şunları söyledi: “Yetim projesi derneğimizin üzerinde durduğu en hassas konuların başında geliyor. Bir yetimin başını okşamanın onların yüzünü güldürmenin ne kadar hayırlı bir iş olduğunun bilinciyle hareket ediyor, çalışmalarımızı da bu titizlikle gerçekleştiriyoruz. Şimdi de ümmetin kanayan yarası Gazze’de evlilik çağına gelmiş gençlerimizin yuva kurmalarına destek oluyoruz. Hayırsever sponsorlarımızın desteği ile Gazze’de yetim çiftlerimizin düğününü gerçekleştirdik, onlara düğün ve ev eşyalarını tedarik ederken yüzlerindeki mutluluğa şahit olduk. Emeği ve katkısı geçen herkesten Allah razı olsun.”