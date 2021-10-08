  • BIST 1.398,000
  • Altın 506,55
  • Dolar 8,9000
  • Euro 10,2900
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 12 °C
»

Yetim gençlerin yüzünü güldürdü

Cansuyu Derneği Gazze’de yetim gençlerin yüzünü güldürdü.
Yetim gençlerin yüzünü güldürdü

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 23 farklı alanda yürüttüğü yardım faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana en önem verdiği faaliyetlerinden birisi olan ‘Yetim Projesi’ ile yurt içinde ve dünyanın dört bir köşesinde binlerce yetimin aylık masraflarını karşılayan dernek, şimdi de yetim gençlerin yüzünü güldürüyor.

Cansuyu Derneği yaşamını tek başına idame ettiremeyecek yetimlere kendi ayakları üzerinde duracak yeterliliğe ulaşıncaya kadar maddi ve manevi katkıda bulunurken, yetim gençlerin de yuvalarını kurarak onlara destek olmaya devam ediyor. 

Yetim Projesi faaliyetleri kapsamında abluka altındaki Gazze’de yetimlerin düğünlerini gerçekleştiren Cansuyu, 3 Gazzeli çiftin yuva kurmasına vesile oldu. Hayırsever bağışçıların desteği ile gerçekleştirilen organizasyonda kimsesi olmayan yetim çiftin ev eşyasından düğün öncesi hazırlıklarına kadar birçok ihtiyacını karşılayan Cansuyu ekipleri, gençlerin yüzünün gülmesine vesile oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Yetim Koordinatörü Ekrem Özarslan şunları söyledi: “Yetim projesi derneğimizin üzerinde durduğu en hassas konuların başında geliyor. Bir yetimin başını okşamanın onların yüzünü güldürmenin ne kadar hayırlı bir iş olduğunun bilinciyle hareket ediyor, çalışmalarımızı da bu titizlikle gerçekleştiriyoruz. Şimdi de ümmetin kanayan yarası Gazze’de evlilik çağına gelmiş gençlerimizin yuva kurmalarına destek oluyoruz.  Hayırsever sponsorlarımızın desteği ile Gazze’de yetim çiftlerimizin düğününü gerçekleştirdik, onlara düğün ve ev eşyalarını tedarik ederken yüzlerindeki mutluluğa şahit olduk. Emeği ve katkısı geçen herkesten Allah razı olsun.” 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Camilerde temizlik sürüyor09 Ekim 2021 Cumartesi 00:11
  • 62 Yeni Park İnşa Edildi09 Ekim 2021 Cumartesi 00:10
  • Yetim gençlerin yüzünü güldürdü09 Ekim 2021 Cumartesi 00:09
  • Yenimahalle Belediyesi'nden Yardım Eli09 Ekim 2021 Cumartesi 00:08
  • Başkan Yaşar'dan Küçük Enes'e Sürpriz09 Ekim 2021 Cumartesi 00:07
  • Türkiye'nin En Büyük Otomobil Festivali Başlıyor09 Ekim 2021 Cumartesi 00:06
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Hedefi 3,5 Milyon Ton Asfalt09 Ekim 2021 Cumartesi 00:05
  • Bebeklere mama hediyesi09 Ekim 2021 Cumartesi 00:04
  • Bebek Kütüphanesine Polislerden Ziyaret08 Ekim 2021 Cuma 00:12
  • Pursaklar’ın Yeni Cazibe Merkezi ‘‘Endemik Vadi’’08 Ekim 2021 Cuma 00:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti