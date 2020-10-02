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Yetimler için şehir şehir pedal çeviriyor

YETİMLER için farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletiyle 16 Eylül’de Malatya'dan yola çıkan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinden İhsan Kılıç, Nevşehir’e ulaştı.
Yetimler için şehir şehir pedal çeviriyor

Malatya'dan bisikletiyle 16 Eylül'de yola çıkan İhsan Kılıç, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ve Aksaray güzergahını takip ederek Nevşehir’e geldi. Kent girişinde İHH Nevşehir temsilcilerince karşılanan Kılıç, yetimler için pedal çevirdiğini belirtti. Kamuoyunda yetimler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletle yola çıktığını söyleyen Kılıç, "Yetimlere dikkat çekmek için 17 ili kapsayan bisiklet turu başlattım. 1600 kilometrelik parkurda gidiyorum. Halkımız çok duyarlı oldular. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu seyahatim sırasında bana katkı sağlayan İHH temsilcilerine ve başkanlarına teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Seyahatime başladığımda bu kadar dikkat ve ilgi çekeceğini düşünmemiştim. 'Her kalbe bir yetim, kalpler yetim kalmasın, yetim gülerse dünya güler. İnsanlarımız  ölmesin çocuklar yetim kalmasın.' sloganlarıyla yola çıktık. Bizler yetimlere bakmakla mükellefiz" diye konuştu.

Geceyi kentte geçirecek olan Kılıç, yarın Niğde'ye ulaşmak üzere pedal çevirecek.

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