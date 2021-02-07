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Yetkililerden yardım istiyor

Keçiören’de bir kapıcı dairesinde hasta eşi ve minik kızıyla beraber yaşayan Serhat Aytaç, seyyar tezgahında yeşillik satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Baba Aytaç, geçinemediğini belirterek, yetkililerden yardım istiyor. 
Yetkililerden yardım istiyor

Haymana’da çobanlık yapan 25 yaşındaki Serhat Aytaç, ailevi sebeplerden dolayı karaciğer hastası eşi ve 1,5 yaşındaki kızı ile Keçiören’in Kuşcağız Mahallesi’ne yerleşti. Aytaç ailesi, kiraladıkları kapıcı dairesinde maddi imkansızlıklara rağmen hayata yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Zor şartlar altında yeni bir ev kurmaya çalışan aileye, komşuları ve çevredekiler kayıtsız kalmadı. Oturacak kanepesi dahi olmayan Aytaç ailesine, hayırseverler bazı ev ve mutfak malzemeleri getirdi; bina sakinleri birkaç ay kira almama garantisi verdi. 

serhat-aytac-ve-kizi.jpgYEŞİLLİK SATARAK PARA KAZANMAYA ÇALIŞIYOR
Baba Serhat Aytaç, iş bulmak için gittiği her yerden pandemi nedeniyle olumsuz yanıt aldı. İş için gittiği her kapı yüzüne kapanan Aytaç, seyyar bir tezgahta yeşillik satarak para kazanmaya başladı. Yeşillikten kazandığı parayla evini geçindiremediğini anlatan Serhat Aytaç, yetkililerden yardım bekliyor. 

DÜZENLİ BİR İŞ ARIYOR
Sürekli çalışabileceği bir aradığını söyleyen Aytaç, “Yeşillik satarak evimi geçindirmekte zorlanıyorum. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı da çalışamayınca pek bir şey kazanamıyorum. Günlük ortalama 50 lira kazanıyorum; ancak yol parası, yemek derken elimde pek bir şey kalmıyor. Eşimde karaciğer çürümesi var, onun hastane işleriyle de uğraşıyorum. Hayat karşısında çok zorlanıyorum. Kızım bazen şeker istiyor onu bile alamadığım oluyor” dedi.  

KOMŞULARINDAN İNSANLIK ÖRNEĞİ
Memleketi Haymana’dan Keçiören’e yerleştiği sırada komşularının ve çevredeki vatandaşların kendisine çok yardımcı olduğunu da belirten Aytaç, “Herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni bir ev açmamda bize çok yardımcı oldular. Onlar olmasa ayakta duramazdık. Evimizde hiçbir şey yokken herkes bir şeyler getirdi sağ olsunlar” diye konuştu. 250 TL olan kapıcı kirasını mart ayına ödemeye başlayacağını ifade eden Aytaç iş noktasında Ankara Valiliği’nden, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden, Keçiören Belediyesi’nden ve diğer ilgili kurumlardan destek beklediğini söyledi. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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