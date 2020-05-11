Yetkin'den 'ekonomik desteklerden emlakçılıkta faydalansın' çağrısı

Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Rıfat Yetkin, ekonomik destekler kapsamında emlak sektörünün mücbir sebepler kapsamına alınmamasının esnafı mağdur ettiğini, yapılan fedekarlıkların eşit bir şekilde olması gerektiğini belirtti.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Ahmet Rıfat Yetkin , Yeni Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye yönelik olarak açıklanan ekonomik destekler kapsamında emlak sektörünün mücbir sebep kapsamına alınmamasının kendilerini etkileyen en olumsuz konu olduğunu belirtti. Yetkin, “Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için emlak sektörünün mücbir sebepler kapsamına alınması gereklidir. Yapılacak fedakarlıklar ve beklentiler eşit bir şekilde olmalıdır” dedi.

4 BİN EMLAKÇI İLE SORUNLAR TESPİT EDİLDİ

Yetkin , “Ankara’da yaklaşık dört bin meslektaşımızla temasa geçilerek sorunlar tespit edilmiştir. Tabii burada en büyük sıkıntılarımızın başında gelen tamamen insan ilişkileri ile icra edilen ve Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen emlak sektörünün mücbir sebepler kapsamına alınmamasıdır. Temennimiz bu salgının bir an önce ülkemizde ve dünyada son bulmasıdır. Ancak sürecin uzaması halinde meslektaşlarımızın mağduriyetlerin bir nebze olsun giderilebilmesi için emlak sektörünün mücbir sebepler kapsamına alınması gerekmektedir. Yapılacak fedakarlıklar ve beklentiler eşit bir şekilde olmalıdır.”

RAYİÇ BEDEL BELGELERİ ONLİNE ALINABİLMELİ

“Gayrimenkul işlemlerinde Belediyelerden alınması zorunlu olan rayiç bedel belgelerinin online tapu dairelerine gönderilmesi veya e-imzalı online alınabilmesi sağlık açısından önemli olduğu gibi belediyelerin de iş gücünü hafifletecektir” diye konuştu.

KONUT TİPİ OFİS ÇIKMAZI

Belediyelerden bir başka taleplerininide emlak ofislerinden kat maliklerinin muvafakatının istenmesi konusu olduğunu dile getiren Yetkin, “Dünyada ve ülkemizde her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de çağa uyup modern ofislerde daha güzel hizmet vermek gerektiriyor. Tabii bu hizmeti verebilmek için de en az iki bölmeli ve müştemilatı olması lazım. Sitelerin yoğunluklu olduğu bölgelerde ve bir çok yerleşim yerlerinde işyeri olmadığından meslektaşlarımız konut tipi ofislerde hizmet vermek zorundadırlar.”

MUVAFAKATNAME MESELESİ MAĞDUR EDİYOR

“Ofis olarak Belediyeye müracaat edildiğinde muvafakatname istemiyor. Emlak ofisi olarak ruhsata müracaat edildiğinde tüm kat maliklerinden muvafakatname isteniyor. Çoğu yerde de tüm maliklere ulaşmak ve onlardan muvafakatname almak da mümkün olmuyor. Buda meslektaşlarımızın mağduriyetine ve hatta ilerde belki bugün hak kazandıkları ‘ Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi ’nin iptaline kadar gidebilir. Emlak ofisleri herhangi bir imalat, üretim veya etrafa zarar verici iş ve işlemler yapan ofisler değildir. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi ofislere verilen ruhsatlar kapsamına alınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE AŞACAĞIZ

“Bütün çabamız ve taleplerimiz bu sıkıntılı günlerde ve daha sonrasındaki normal yaşantımızda vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet vermek, mesleğimizi de hak ettiği düzeye getirmek içindir” diyen Yetkin, sözlerini şöyle noktaladı, “İnşallah bu zorlu dönemi de hep birlikte dayanışma içerisinde aşacağız. Tedbiri elden bırakmadan, kurallara sıkı sıkıya uyarak, yolumuza devam edeceğiz.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA