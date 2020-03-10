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Yetkisiz estetik operasyona polisten ameliyathanede baskın

Pendik’te özel bir hastanede yetkileri olmadığı halde estetik ameliyatı yaptığı iddia edilen İran uyruklu şüpheliler, ameliyathanede yapılan operasyonla suçüstü yakalandı.
Yetkisiz estetik operasyona polisten ameliyathanede baskın

Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliği’ne başvuran İran uyruklu 2 vatandaş, Pendik’te bulunan özel bir hastanede İran vatandaşı M.B. ve R.Y. isimli şahısların estetik ameliyatı yaptığını, bu şahısların yetkisiz olduğunu söyleyerek şikayetçi odu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, İran uyruklu R.Y. isimli şahsın yurt dışından müşteri getirdiğini, getirdikleri müşterileri özel hastanede estetik ameliyatı yaptıklarını, resmi kayıtlarda ameliyatı yapan doktor olarak hastane sahibinin gösterildiğini ancak ameliyatları İran uyruklu J.J.T. ve M.B.’nin yaptığını, bu şahısların İran’da cerrah olduklarını tespit etti.

Polis ekipleri, estetik operasyonu için müşteri kazanma işini yapan İran uyruklu R.Y.’yi takip altına aldı. Daha sonra ameliyathaneye giren polis ekipleri, ameliyat masasında yatan ve karın bölgesinde kesiler olan A.G. isimli şahsa müdahale eden İran uyruklu M.G. ve J.J.T. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yanında bulunan anestesi uzmanı A.G., anestezi teknisyeni A.Ç., ameliyathane hemşiresi M.S. ve müşteri kazanma işini yapan İran uyruklu R.Y. de yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Öte yandan, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Polisin, ameliyathanede yetkisiz şekilde ameliyat yapıldığı sırada düzenlediği operasyon kameraya yansıdı. Görüntülerde ameliyathanede hastaya operasyon yapıldığı görünüyor.

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