  • BIST 1.386
  • Altın 467,739
  • Dolar 8,1827
  • Euro 9,9169
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

YHT, Marmaray, Başkentray ve bölgesel yolcu treni seferleri 'tam kapanma' dolayısıyla yeniden düzenlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu akşam başlayacak ve 17 Mayıs'a kadar devam edecek "tam kapanma" dolayısıyla YHT, Marmaray, Başkentray ve bölgesel yolcu treni seferlerinde düzenleme yapıldı.
YHT, Marmaray, Başkentray ve bölgesel yolcu treni seferleri 'tam kapanma' dolayısıyla yeniden düzenlendi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından 29 Nisan-17 Mayıs'ta ülke genelinde uygulanacak tam kapanma dolayısıyla yolcu treni seferlerinde düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda, Ankara-Eskişehir- İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında toplam 12 sefer yapacak olan YHT, yüzde 50 kapasiteli hizmet verecek. Vatandaşlar tren biletini alırken HES kodu ve seyahat izin belgelerini ibraz edecek.

Yeni YHT sefer saatleri şu şekilde uygulanacak:

Ankara-İstanbul YHT kalkış saati 10.00 ve 17.00, İstanbul-Ankara YHT kalkış saati 10.00 ve 17.32, Ankara-Konya YHT kalkış saati 08.30 ve 18.00, Konya-Ankara YHT kalkış saati 08.30 ve 18.15, Konya-Eskişehir-İstanbul YHT kalkış saati 08.00 ve 17.30, İstanbul-Eskişehir-Konya YHT kalkış saati 08.02 ve 18.17.

Tam kapanma öncesi satılan abonman ve bilet bedelleri nakit iade kuponuna çevrilerek, kesintisiz iade edilecek veya açık tarihli bilete çevrilebilecek.

Konya-Karaman YHT bağlantılı otobüs seferleri yapılmayacak. Bölgesel tren seferleri 30 Nisan-16 Mayıs tarihlerinde durduruldu.

Marmaray seferleri, Halkalı-Gebze hattında 30 dakika aralıklarla yapılacak. Başkentray ise Sincan-Kayaş arasında hafta içi 30 dakika, hafta sonu bir saat aralıklarla hizmet verecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi29 Nisan 2021 Perşembe 09:10
  • İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Operasyon başladı29 Nisan 2021 Perşembe 09:09
  • İstanbul'da 'tam kapanma' öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı29 Nisan 2021 Perşembe 09:08
  • Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Blinken'ın 'S-400 alımı ABD’nin güvenliğini tehdit ediyor' ifadesine cevap29 Nisan 2021 Perşembe 09:07
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'daki bazı Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti29 Nisan 2021 Perşembe 09:07
  • Bakan Soylu: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi29 Nisan 2021 Perşembe 09:06
  • Pençe- Şimşek, Pençe- Yıldırım Operasyonu'nda Uzman Onbaşı şehit oldu28 Nisan 2021 Çarşamba 23:27
  • Amasya'ya şehit ateşi düştü28 Nisan 2021 Çarşamba 23:27
  • Otogarda tam kapanma yoğunluğu gece de sürdü28 Nisan 2021 Çarşamba 23:26
  • Kazada hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi, askeri törenle toprağa verildi28 Nisan 2021 Çarşamba 20:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti