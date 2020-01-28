YHT’de obruk tehlikesi

Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, 2022’de sefere başlaması planlanan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattı için uyardı

Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, 2022 yılında seferlere başlayacak olan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının geçiş noktalarına yakın bölgelerde çok sayıda obruk tespit edildiğini ifade ederken, hayati uyarılarda bulundu.

Ankara ile İzmir arasındaki mesafeyi 3 buçuk saate düşerek olan YHT hattının geçeceği bölgelerde araştırmalar yapan jeoloji mühendisleri, Sivrihisar’dan geçen raylara yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta obruk olduğunu gözlemledi. Hızlı tren hattı açılmadan önlem alınması gerektiğini söyleyen Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, Tekirdağ Çorlu’da yaşanan elim tren kazasını hatırlattı. Hızlı tren hattında çok sayıda obruk olabileceğini söyleyen Ayday “Sivrihisar’da şu anda bizim gördüğümüz ve kaydettiğimiz 8 tane obruk var. Fakat oradaki çiftçilerin de gizledikleri obruklar var. Onlarla beraber 20-25 belki de 30 tane obruk olduğunu söyleyebilirim. Oraya gittiğimizde trenin bu kadar yakınında olduğunu bilmiyorduk. Oradaki köylüler de söylediler ve Jeoloji Mühendisleri Odası’na müracaat ettiler. Gittik ve araştırmalar yaptık. Obrukların koordinatlarını GPS ile aldık. Gördüğümüzde bizde şaşırdık çünkü bir veya bir buçuk kilometre kuzeyinden Yüksek Hızlı Tren güzergahı geçiyor. Güzergah diyorum çünkü daha çalışmaya başlamadı. Ankara-İzmir tren yolunun Polatlı ve Emirdağ kısmı buraya karşılık geliyor. Maden Teknik Arama’nın (MTA) da obruk oluşumuna uygun, jeoloji haritasını arkasına yerleştirdiğimiz zaman bizim o bölgede gözlediğimiz litolojik birimin aynen YHT’nin geçtiği yerde de olduğunu gördük. Önlem alınması lazım. Alındıysa mesele yok. Oradan tren geçecek ve YHT geçerken fazla sarsıyor.Rriskli bir yerden geçerse bu sarsıntıdan dolayı obruk oluşumunu hızlandırır” diye konuştu.

Obrukların bulunduğu bölgenin Çorlu’da 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının yaşandığı bölgeden daha tehlikeli olduğunu vurgulayan Ayday “Çorlu’da yaşanan kaza buna benzer bir olaydan dolayıydı. Eğer daha önceden bir zemin etüdü yapılıp bu güzergah dikkatli yapılmış olsaydı oradaki kaza olmayacaktı. Aynı olay burada da yaşanmasın. Çorlu’da ki normal tren yoluydu buradaki ise daha tehlikeli” dedi