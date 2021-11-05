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Yıkım ekibini gören aile, üzerine çıktıkları konteyneri ateşe verdi

Aydın'ın Didim ilçesinde, Hazine arazisine kaçak olarak yerleştirdikleri konteynerde yaşayan 3 kişilik aile, belediyeden gelen yıkım ekibini görünce konteynerin üzerine çıkıp, üzerlerine benzin dökerek kendilerini yakmak istedi.
Yıkım ekibini gören aile, üzerine çıktıkları konteyneri ateşe verdi

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ünal E. (40) ve eşi Bircan Can E. (21) ile Ünal Ecer'in ilk eşinden olan oğulları Okan E.'nin (18) Didim Küçük Sanayi Sitesi'nin arka kısmında kalan Hazine arazisindeki kaçak konteynerde yaşadıklarını tespit etti.

Hurdacılık yaptıkları öğrenilen aileye konteyneri boşaltmaları için Didim Belediyesi tarafından tebligat gönderildi. Ancak çift, tebligatta belirtilen süre içerisinde konteyneri boşatmayınca zabıta ve itfaiye ekipleri yıkım için konteynere geldi.

Yıkım işlemi için polis de hazır bulundu. Karşısında yıkım ekibini gören aile, ellerindeki benzin dolu pet şişeler ile soluğu konteynerin üzerinde aldı. Konteynerin üzerini ateşe veren çifte, itfaiye ekipleri su sıkarak müdahale etti, alevleri büyümeden söndürdü.

Devreye giren polis ekipleri, aileyi ikna ederek bulundukları yerden indirdi. Aile, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Didim Belediyesi ekipleri ise bölgedeki kaçak yapıyı yıkarken çevredeki hurda parçaları da temizlendi.

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