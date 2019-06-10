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Yılan uyarısı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, yılanların beslenme ihtiyacı ve üreme dönemleri gelmesinden dolayı bu aylarda sıkça görülmeye başlandığını belirterek, dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı. 
Yılan uyarısı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, yılanların beslenme ihtiyacı ve üreme dönemleri gelmesinden dolayı bu aylarda sıkça görülmeye başlandığını belirterek, dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı. 

Ankara’nın çeşitli semtlerinde görülmeye başlanan yılanlar paniğe neden oluyor. Sıklaşan yılan ihbarları üzerine itfaiye ve zabıta ekipleri arama çalışmaları sürdürüyor. Bu ihbarların en dikkat çekicisi geçtiğimiz günlerde Akyurt’tan geldi. İlçedeki bazı vatandaşlar, Balıkhisar Mahallesi’nde yaklaşık 4 metre uzunluğunda yılan gördüklerini iddia edere ihbarda bulundu. Zabıta ekipleri hemen arama çalışmalarını başlattı. Öte yandan bu günlerde yılan ısırması vakası ile Başkent’teki çeşitli hastanelere başvuranların olduğu da biliniyor.

40 TÜRÜN 10’U ZEHİRLİ 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yılanların kış uykusundan uyandığını, bu aylarda beslenmek ve üremek için en aktif dönemde olduklarını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Başkan Eroğlu ellerindeki bilimsel verilere göre dünyada 3 bin, Türkiye’de ise 40 civarında yılan türünün bulunduğunu açıkladı. Her yılanın zehirli olmadığını da belirten Eroğlu, ülkemizdeki 10’a yakın zehirli yılan türünün yaşadığını kaydetti.  

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YILANDAKİ ZEHİR IRKSAL BİR ÖZELLİK

Yılandaki zehrin tamamen ırksal bir özellik olduğunun altını çizen Eroğlu, “Ülkemizde doğru bilinen bir yanlış var. Yılanların zehrinin sıcakta arttığına inanılıyor. Bu doğru değil. Bu zehir tamamen yılanın ırksal özellik ile ilgilidir. Her yılanda zehir olmaz” dedi. 

BU UYARILARA DİKKAT!

Eroğlu, yılanların aslında zararsız ve ekosistemi koruyan bir hayvan olduğunu, tehlike hissettiği zaman kendisini savunma refleksine girerek saldırıya geçtiğini belirtti.  Sıcaklıkların artması, beslenme ihtiyaçlarını karşılamak ve üremeden dolayı yılanların bu aylarda en aktif durumda olduklarını ifade eden Eroğlu, vatandaşlara şu önerilerde bulundu: “Çıplak ayakla yere basmayın. Kırsal kesimlerdekiler evinin penceresine tel çeksin, kapısını kapalı tutsun, biraz daha bu aylarda dikkatli olsun. Yılanlar su kaynaklarına yakın yerde yaşarlar bu herhangi bir yerdeki su olabilir oralarda dikkatli olsunlar. Otluk yerlerden uzak dursunlar. Havaların serin olduğu zamanlarda daha çok görülebilirler. Yılan sokmasında ise hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurun” diye konuştu.   

EKOSİSTEMİ SAĞLAYAN BİR CANLI TÜRÜ 

Yılanların ekosistemi ve doğal dengeyi sağlayan bir canlı türü olduğuna dikkat çeken Eroğlu, “Doğal dengeyi sağlayan bu hayvanları öldürmeyin. Yılanlar, bazı böcekleri ve canlıları ortadan kaldırdığı için ekosistemi sağlıyor. Onu gördüğünüz zaman tekrar doğaya bırakmak gerekiyor. Yılanlar aslında zararsız hayvandır, yılan kendisini savunma refleksine girerse saldırır” şeklinde konuştu. 
 
OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

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