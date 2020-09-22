Yılanlı eve geri döndüler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yılan korkusu nedeniyle eşi ve 4 çocuğuyla birlikte evini terk edip, geçici bir süreliğine ağabeyinin evine yerleşen Davut Ataş (39) ile ailesi, 4 ay aradan sonra geri döndü.

Yüksekova’ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başladığı mayıs ayından itibaren evlerinde görülen yılanlar yüzünden korku dolu günler yaşamaya başlayınca yaşadıkları evlerini terk etmek zorunda kaldı. Geçen yıl Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalanan, bu nedenle de yürüyemeyen Davut Ataş, boyları 1 metreyi aşan yılanlar yüzünden 5 Mayıs'ta evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ve ağabeyinin evine yerleştiklerini anlattı.

'YARDIM İSTİYORUZ'

Havaların yeniden soğumaya başlaması ve İstanbul'a çalışmaya giden bazı aile fertlerinin de geri dönmesi nedeniyle yeniden kendi evlerine döndüklerini belirten Davut Ateş, yaşadıkları korku nedeniyle evin giriş bölümü ve bir tarafı da camekanlı olan hole yerleştiklerini söyledi. Uyumak için evin sadece bu bölümünü kullandıklarını belirten Ateş, "Ağabeyimin evini terk etmek zorunda kaldık. Yaşadığımız korku nedeniyle çok mağdur ve perişan durumdayız. Yılanların halen evde olduğunu ve yuvalandıklarını düşünüyoruz. Çocuklarım ve eşim odalara girmeye korktukları için evin giriş bölümünde kalıyoruz. Yetkililerden bize yardım eli uzatmalarını ve bu sıkıntımıza çare bulmalarını istiyoruz" dedi.

'YILANLARIN ARASINDA KORKU İÇERİSİNDE YAŞIYORUZ'

Ataş’ın eşi Sanya Ataş ise çocukları ile birlikte yılanların arasında zor bir hayat geçirdiklerini belirterek, "Eşim ve çocuklarımla tekrar evimize dönerek, yılanların arasından yaşamaya başladık. En çok çocuklarım için endişeleniyorum. Devlet yetkililerinden yardım bekliyorum" diye konuştu.