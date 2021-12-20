Yılbaşı Çiçekleri Başkentlileri Bekliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Altınpark, Mogan ve 30 Ağustos Zafer Parkı’nda bulunan ANFA Bitki Evi yeni yılı rengârenk çiçeklerle karşılıyor.

Yılbaşının sembol çiçeklerinden olan ve aralık ayında satışa sunulan ‘kokina’ uygun fiyatıyla Başkentlilerin en çok tercih ettiği çiçeklerin başında yer alıyor. Süslenmiş çam ağaçları, Atatürk çiçekleri, rengârenk sıklamenler, bonzai ve para çiçeklerinden oluşan yılbaşı aranjmanları ANFA Bitki Evlerinde Başkentlileri bekliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Altınpark, Mogan ve 30 Ağustos Zafer Parklarında bulunan ANFA Bitki Evleri, Başkentliler için yılbaşına özel birbirinden güzel çiçek aranjmanları hazırladı.

Evlerini ya da bahçelerini yeni yıl için süsleyecek Başkentlilere rengârenk çiçek ve bitki seçeneği sunan ANFA Bitki Evleri, uygun fiyatlı yılbaşı çiçekleriyle görsel şölene de ev sahipliği yapıyor.





ANFA BİTKİ EVLERİ KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Yılbaşının sembol çiçekleri arasında yer alan ve sadece aralık ayında satışa sunulan kırmızı tomurcuklu ‘kokina’ çiçeği Başkentlilerin en çok tercih ettiği çiçeklerin başında geliyor.

Yılbaşı aranjmanları arasında ayrıca süslenmiş çam ağaçları, Atatürk çiçekleri, rengârenk sıklamenler, bonzai ve para çiçekleri de vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

HAFTANIN 7 GÜNÜ AÇIK

Her mevsim yeni ürünlerle Başkentlileri buluşturan ANFA Bitki Evleri, haftanın 7 günü 08.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Çiçek ve bitki çeşitliliği nedeniyle ANFA Bitki Evleri’nin dikkatini çektiğini ve alışveriş yapmaktan keyif aldığını belirten Hatice Öncül, “Biz her zaman geliyoruz. Yeni yıl için çok güzel hazırlanılmış. Çiçekler çok güzel. Çalışanlar da çok iyi karşılıyor, ailecek geliyoruz. Burası her mevsim çok hoşumuza gidiyor” derken, Arife Ağa adlı bir diğer vatandaş ise, “ANFA Bitki Evi’ni çok beğeniyorum. Bugün de onun için geldim. Evim aynı bu şekilde yemyeşil buradan aldığım bitkiler ve çiçekler sayesinde” sözleriyle düşüncelerini paylaşıyor.