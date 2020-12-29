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Yılbaşı için kavurgaya yoğun talep

Mersin'in Gülnar ilçesinde kış aylarında yemişlerin geleneksel yöntemlerle kavrularak elde edilmesi ile hazırlanan 'kavurga', yılbaşı öncesi yoğun talep görüyor.
Yılbaşı için kavurgaya yoğun talep

Türklere özgü, tahıldan yapılan geleneksel ve yöresel bir kuruyemiş türü olan kavurga, Mersin'in Gülnar ilçesinde çeşitli tohumların buğday tanelerine karıştırılarak kavrulması ile yapılmaya devam ediliyor. İçinde birçok yemişin, çeşitli çekirdeklerin ve tahılın bulunduğu kavurga, kilosu 30 TL'den alıcı buluyor. Kavurgaya yılbaşı öncesi ise talep arttı.

İlçeye bağlı Dayıcık Mahallesi'nde atalarından kalma kavurga geleneğini sürdüren Havva

Şimşek yaptığı kavurgaların beğenilmesi ve yoğun olarak sipariş edilmesinden dolayı talebi karşılamakta zorlanıyor.

'AYRI AYRI KAVURULUP HARMANLANIYOR'

Atalarından kalma kavurga geleneğini sürdüren Havva Şimşek, yaptığı kavurgada yerli sarı buğday, öğütülmemiş sarı buğday bulguru, beyaz nohut, melengiç, yer fıstığı ve badem kullandığını söyledi. Hepsini ayrı ayrı odun ateşi üzerinde saçta kavurup daha sonra harmanlayarak kavurga yaptığını anlatan Şimşek, "Hepsi saçta kavrulsa da süreleri farklı. Özellikle nohudu önce ıslatıp daha sonra da meşe külü kullanarak kavuruyorum. Bu yüzden nohut daha yumuşak ve uzun süre taze kalıyor. Melengiç ise kavurgaya ayrı bir lezzet katıyor. Çocukluk yıllarımızda okulda düzenli olarak kavurga dağıtılırdı. Başlı başına bir kültür ve bu kültürü eskiden nasıl yapılıyor ise aynı şekilde devam ettiriyoruz" dedi.

'HAZMI KOLAY, BESLEYİCİ'

Kavurganın lezzetinin yanında sağlığa da iyi geldiğini ifade eden Şimşek, "Kavurganın hazmının kolay olmasının yanında, soğuk kış aylarında vücudu soğuktan koruyor. Öksürüğünün kesilmesine yardımcı oluyor, antiseptik özelliği sayesinde çok iyi bir mikrop öldürücü. Kan akışını hızlandırıcı özelliğe sahip" diye konuştu.

'YILBAŞI ÖNCESİ TALEP ARTTI'

Tamamen doğal ve geleneksel yöntemlerle hazırlanan kavurgaya ilginin yoğun olduğunu belirten Şimşek, "Kavurga geçmişten gelen bir gelenek. Tamamen doğal yollarla hazırlanıyor. Bu nedenle ilgi de yoğun oluyor. Satışlarımız yılbaşı öncesi arttı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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