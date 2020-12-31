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Yılbaşına saatler kala kuruyemişe yoğun talep

Hatay’da, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağında vatandaşların yılbaşını evde geçirecek olması nedeniyle kuruyemişe yoğun talep var.
Yılbaşına saatler kala kuruyemişe yoğun talep

Antakya ilçesinde yıllardır kuruyemiş satışı yapan Rasim Demir, taleplere yetişmekte zorlandıklarını söyledi. Hafta sonları ve akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı normalde yoğun olarak çalıştıklarını anlatan Demir, yılbaşında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı da satışların büyük oranda arttığını, talepleri karşılaşamaya çalıştıklarını kaydetti.

Özellikle herkesin alışveriş için akşam saatini beklediğini, bunun da kendilerini zor durumda bıraktığını söyleyen Demir, "Bizim isteğimiz, aralıklarla insanlar gelip alışverişlerini yapsınlar. Yoğunluk olunca, uyarılara rağmen insanlar sosyal mesafe konusuna dikkat etmiyor. İnsanlar akın ediyor. Herkesin sosyal mesafeye dikkat etmesi için çağrıda bulunuyorum. Hem bizim sağlığımız hem de onların sağlığı için. İhtiyaçlarımızı almak için akşam yoğunluğunu beklemeye gerek yok, yoğun olmayan saatlerde vatandaşa daha iyi hizmet veriyoruz” dedi.

Kuruyemiş çeşitlerinde kilo fiyatlarının 15 TL’den başlayıp, 80-100 TL'ye kadar çıktığını söyleyen Demir, fiyatlarda herhangi bir artışın söz konusu olmadığını ifade etti.

EN ÇOK TALEP, KARIŞIK ÇEREZE

Hafta sonlarındaki sokağa çıkma kısıtlamalarında her hafta içi kuruyemişçiye gelerek çerez aldığını söyleyen Şefik Çalışkan, "En çok karışık çerez tercih ediyoruz. Evde olduğumuz için bir de kış ayları olduğu için geceler uzun çerez ile teselli oluyoruz” dedi. Çalışkan, akşam yoğunluğa denk gelmemek için alışverişini gündüz saatlerinde yaptığını aktardı.

Her sokağa çıkma kısıtlamasında çerez aldığını ve en çok karışık çerezi tercih ettiğini belirten Mahmut Zambak da zor bir süreç geçirdiklerini ve koronavirüs hastalığından bir an önce kurtulmayı diledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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