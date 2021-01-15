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Yılbaşında marketlerden en çok beyaz et, kuruyemiş ve meyve satın alındı

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, "Büyükşehirler başta olmak üzere kuruyemiş, cips ve atıştırmalık satışları yüzde 60'ın üzerinde gerçekleşti. Tüketicilerin ette tercihi ise beyaz et oldu" dedi.
Yılbaşında marketlerden en çok beyaz et, kuruyemiş ve meyve satın alındı

Organize perakendenin en büyük çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), yerel zincirlerde yılbaşı haftası başta olmak üzere aralık ayı satışları değerlendirmesini yazılı açıklamayla paylaştı. 

Buna göre, salgın tedbirleri kapsamında bulaş riskini azaltmak için Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, market satışlarını artırdı. 2021’in yılbaşı alışveriş sepetinde kuruyemiş, sebze-meyve, beyaz-kırmızı etin haricinde en çok yer alan ürünler ise yumurta, peynir, ay çiçek yağı, çay, kıyma, maden suyu, çiğköfte, pastırma, ekmek, meşrubat, kestane ve yaprak sarma oldu.

"Minimum alışveriş tutarı 70-80 TL arasında"
Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yılbaşının evde karşılanmasının sonucu olarak tüketim ve gereksinimlerin arttığını ve temel gıda talebinin haricinde yılbaşı haftasındaki kısıtlamalar nedeniyle vatandaşların ihtiyaçlarında değişim yaşandığını dile getirdi. 

Ömer Düzgün, yerel zincir marketlerdeki satışların, aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 30, 2020’nin aynı haftasına kıyasla ise yüzde 40 arttığını belirterek, TPF'ye bağlı 14 bölgedeki PERDER üyelerinden alınan bilgiler doğrultusunda minimum alışveriş tutarının 70-80 TL arasında gerçekleştiğini bildirdi.

"Beyaz et satışı yüzde 40 arttı"
Yılbaşı arifesinde alışveriş taze meyve, sebze ve kuruyemiş satışlarının beklendiği gibi üst sıralarda yer aldığını aktaran Düzgün, "Büyükşehirler başta olmak üzere kuruyemiş, cips ve atıştırmalık satışları yüzde 60'ın üzerinde gerçekleşti. Tüketicilerin ette tercihi ise beyaz et oldu. Yılbaşı haftasında yerel zincirlerde hindi de dahil olmak üzere kanatlıdaki artış yüzde 40'lara vardı. Kırmızı et satışı ise yüzde 15 seviyesinde yaşandı." açıklamasında bulundu.

 "Gıda dışında artış gösteren ürünlerin başında temizlik grubu geldi"
Beyaz-kırmızı et, kuruyemiş, cips ürünlerinin yanı sıra büyük şehirlerde yaprak sarma, çiğ köfte, kestane satışlarının da önemli ölçüde gerçekleştiğini belirten Düzgün, gıda dışı satışlarla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Alışveriş sepetlerinde gıda dışında artış gösteren ürünlerin başında temizlik grubu geldi. Anti bakteriyel ürünler, dezenfektanlar ve yüzey temizleyici ürünlerin yanı sıra temizlik malzemelerinden bez, fırça gibi ürünlerde artış gerçekleşti. Yılbaşı alışverişinin vazgeçilmezleri arasında yer alan hediyelik eşya, zücaciye, ev tekstili, oyuncak, kırtasiye ve kişisel bakım ürünleri satışları bu yıl öne çekildi."

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