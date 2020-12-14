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'Yılbaşında şehirler arası seyahat kısıtlaması olabilir'

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında 4 gün olması beklenen sokak kısıtlaması öncesinde şehirlerarası olabilecek hareketliliğe karşı da seyahat kısıtlaması önlemi alınabileceğini söyledi.
'Yılbaşında şehirler arası seyahat kısıtlaması olabilir'

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüsle mücadele kapsamında yılbaşında alınacak önlemlere ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Yılbaşının yaklaştığını belirten İlhan, 2 Aralık'ta DHA'ya yaptığı 'yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir' açıklamasını hatırlattı. İlhan, "Bundan yaklaşık 15 gün önce dile getirmiştim. Yılbaşında 2 gün zaten sokağa çıkma kısıtlaması var. Bu kısıtlama da cuma günü başlıyor. Yılbaşının olduğu perşembe akşamı da zaten sokağa çıkma kısıtlaması var. Cuma günü gündüz açıkçası limitli olan yaklaşık olarak 12-14 saatlik zaman dilimini kapatırsak böylece 4 güne yakın bir süre vatandaşlarımız evde kalmış olur. Koronavirüs bulaşına da etkili bir müdahale olmuş olur" dedi.

'YILBAŞINDA ŞEHİRLER ARASI KISITLAMA OLABİLİR'

Prof. Dr. İlhan, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşların tatil olarak değerlendirmemesi gerektiğine vurgu yaparak, "Yine vatandaşlarımıza söylemek gerekiyor; yılbaşındaki 3 günlük 4 güne yakın kısıtlamayı tatil fırsatı olarak düşünmemeleri gerekiyor. Tatil fırsatı olarak düşünürseler hata yapmış olurlar, koronavirüs bulaşını artırmış olurlar. Şöyle bir şey olabilir; koronavirüs vaka sayısının yoğun olduğu iller için giriş-çıkış kısıtlaması yapılabilir. Her il için bu geçerli değil; ama vakaların çok olduğu yerlerde hem dışarıya doğru vakalar gitmesin hem o ile yeni vakalar gelmesin diye böyle bir yaklaşım benimsenebilir. Bu iller için hayati durumları bundan ayrı tutmak gerekir. Gıda getirenler, aşı getirenler, işi dışında il dışına çıkmak yasaklanabilir. Hem yılbaşı için hem de genel olarak bunu söylüyorum. Koronavirüs vaka sayısı yoğun olan illerde giriş-çıkış işleri olanlar dışında yasaklanabilir" diye konuştu.

'TÜNELİN SONUNDA IŞIK VAR'

Prof. Dr. İlhan, kısıtlamaların etkilerinin 8-10 günde görülebileceğini belirterek, "Bu çarşamba-perşembe görelim. Bakalım ne oldu, hafta sonu kısıtlamanın etkisi? Rakamlar binlerin altına doğru yönelirse ki bunu yılbaşına kadar sağlamak çok güç. Şuna daha çok konsantre olmak gerekiyor; zor bir süreçteyiz ama tünelin sonunda gerçekten ışık var. 2-3 aylık sürecin yılbaşından itibaren, açıkçası koronavirüs mücadelesinde çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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