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Yılda 20 milyon civciv üretiliyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Ayaş’ta bulunan yıllık 20 milyon üretim kapasitesine sahip ‘Damızlık Broiler Civciv Üretim Kuluçkahanesi’ni ziyaret etti.
Yılda 20 milyon civciv üretiliyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Ayaş’ın Sinanlı Mahallesi’nde yer alan ve yıllık 20 milyon adet üretim kapasitesiyle çalışan ‘Damızlık Broiler Civciv Üretim Kuluçkahanesi’ni ziyaret etti. Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz ve beraberindeki heyet de Bakan Yardımcısı Işıkgece’ye eşlik etti.  Civciv üretim merkezinde çeşitli incelemelerde bulunan Işıkgece, yetiştiriciliğin ilk basamağı olan damızlık üretim süreci hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

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ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ KORUNACAK 
Geçtiğimiz günlerde yaptığı ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yardımcısı Işıkgece, şu notu düştü: “Ayaş’ın Sinanlı Mahallesi’nde yer alan ve yıllık 20 milyon adet üretim kapasitesiyle çalışan tesiste gerçekleştirdiğimiz incelemelerde yetkililerden, yetiştiriciliğin ilk basamağı olan damızlık üretim süreci hakkında detaylı bilgiler aldık. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hem üreticimizi hem de tüketicimizi korumak ve kollamak adına sahada olmaya devam edeceğiz.”

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OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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