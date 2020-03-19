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Yılda 300 ton portakal kabuğunu ekonomiye kazandırıyorlar

Çukurova'nın önemli tarım merkezlerinden olan Osmaniye'de ilaç, reçel ve kozmetik gibi birçok alanda kullanılan portakal kabuğunun kilogramı 10 liradan alıcı buluyor.
Yılda 300 ton portakal kabuğunu ekonomiye kazandırıyorlar

Çukurova'nın önemli tarım merkezlerinden olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yılda 300 ton portakal kabuğu ekonomiye kazandırılıyor.

Hem yurt içi hem yurt dışından yoğun talep gören portakal kabuğu kilogramı 10 liradan alıcı bularak 2-4 liradan satılan meyveden kilogram bazda daha fazla gelir getiriyor.

Vatandaşlar tarafından kurutularak işletmecilere getirilen kabuklar, ayıklanıp temizlendikten sonra paketlenerek alıcılara gönderiliyor.

Kadirli ilçesindeki portakal kabuğu işletmecisi Ömer Arslantaş, AA muhabirine, ürüne çok fazla talep geldiğini söyledi.

Bu yıl gelen talepte artış olduğunu belirten Arslantaş, "Vatandaşlarımızın kurutarak getirdiği portakal kabuğunu biz alıyoruz. Kabukların ayrımını yaptıktan sonra yurt içi ve yurt dışına satıyoruz. İlçeden yılda ortalama 300 ton portakal kabuğu gönderiyoruz. Bu da hem bize hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor." diye konuştu.

"Çukurova genelinden alımlar yapıyoruz"
Suna Binboğa da her yıl 4 ay süren portakal kabuğu alım sezonunda yoğunluk yaşadıklarını dile getirdi.

Özellikle kozmetik ve ilaç firmalarından yoğun talep aldıklarını anlatan Binboğa, şunları kaydetti:

"Portakal esansı, kabuklardan üretiliyor. Bu nedenle çok değerli ve pahalı. Portakalın kendisi bahçede 2 liraya satılırken kabuğu 10 liraya kadar alıcı buluyor. Çukurova genelinden alımlar yapıyoruz. Portakal, sadece meyvesi yenip suyu içilen bir ürün olmanın ötesinde kullandığımız birçok farklı üründe de ham madde olarak kullanılmakta."

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir ise portakalın kabuğunun meyvesinden pahalı olduğunu belirterek "Her yıl portakal kabukları ilçemize getirilerek alımı yapılıyor. Bu sektörün hem ilçemizde hem de ülke genelinde daha fazla yaygınlaştırılması lazım. Geleceği açık bir sektör." ifadesini kullandı.

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