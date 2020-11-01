  • BIST 1.112
  • Altın 504,262
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 8 °C
»

Yılda 600 bin ünite kan bu laboratuvarda işleniyor

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Adana’daki Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda 1 yılda 600 bin ünite kanın işlendiğini belirtti.
Yılda 600 bin ünite kan bu laboratuvarda işleniyor

Türk Kızılay’ın İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da bulunan Mikrobiyoloji Laboratuvarları, tüm Türkiye’den gelen kan bağışlarını ileri teknoloji cihazları kullanarak işliyor. Adana’da bulunan Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı ise 16 ilde bağışlanan yılda 600 bin ünite kanı toplayarak analiz testleri gerçekleştiriyor. Bağışlanan kanların analiz yapılarak gerekli yerlere nakledildiğini söyleyen Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, gelen numunelerin en gelişmiş teknolojisi olan NAT teknolojisiyle işlendiğini söyledi.

KAN BAĞIŞINDAN SONRA ÖĞRENİYORLAR

Kanda olası bir bulaşıcı hastalık olup olmadığının araştırıldığı laboratuvar hakkında bilgi veren Saygılı, "Bağışçı vatandaşlarımızın kanları buraya geldiğinde mini bir check-up yapılmış oluyor. Kanın içerisinde bulaşıcı bir hastalık varsa, en erken dönemde bu cihazlarımız, bu hastalığı fark ediyor. Hastalık taşıyan kan tespit edildiğinde doktorlarımız mahremiyet kuralları göz önünde bulundurularak bağışçımızı arıyor. Hazırlanan raporla birlikte vatandaşımıza haber verilip en yakın sağlık kuruluşuna gitmesini tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımız yapmış olduğu kan bağışı sayesinde bilmediği hastalığı da öğrenmiş oluyor’’ dedi.

YILDA 1 MİLYON 800 BİN ÜNİTE KAN İŞLENİYOR

Yapılan analizler sonucu tıbbi anlamda sıkıntısı olmayan kanların 3’e bölünerek 16 ildeki hastalara gönderildiğini söyleyen Saygılı, ‘’Burada yıl boyunca ortalama 600 bin ünite kan toplanıyor. Bunu 3’e bölüyoruz. Toplamda 1 milyon 800 bin ünite kan, burada işlenmiş oluyor. Bizler güvenli kan projemiz kapsamında doğru kanı, doğru hastaya ulaştırmakla sorumluyuz’’ diye konuştu.

HER KAN BAĞIŞLAYAN İÇİN 1 FİDAN

Her kan bağışçısı için Torosların eteklerine fidan dikildiğini aktaran Saygılı, "Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimizce anlaşarak Torosların eteklerindeki dağlarımıza bağışçılarımız adına ağaç diktiriyoruz. Kan veren vatandaşlarımız bundan sonra adıma dikili bir ağacım var diyebilir. Bir taraftan coğrafyamız yeşeriyor, bir taraftan da insanlarımız kan ile hayat buluyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısı yarın İstanbul'da düzenlenecek29 Ekim 2020 Perşembe 16:19
  • 110 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu29 Ekim 2020 Perşembe 13:05
  • Bilim Kurulu üyesinden kafa karıştıran koronavirüs açıklamaları için uyarı29 Ekim 2020 Perşembe 11:34
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar29 Ekim 2020 Perşembe 09:06
  • Çin'in Covid-19 aşısı, İbni Sina Hastanesi'nde gönüllülerde denendi28 Ekim 2020 Çarşamba 15:21
  • Sağlık çalışanlarına şiddete 23 bin lira adli para cezası28 Ekim 2020 Çarşamba 11:26
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar28 Ekim 2020 Çarşamba 09:01
  • Koronavirüs semptomlarında mevsim etkisi27 Ekim 2020 Salı 10:20
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar27 Ekim 2020 Salı 09:01
  • Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 43 milyon 346 bini geçti26 Ekim 2020 Pazartesi 09:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti