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‘Yıldırım-2 cilo’ operasyonu başlatıldı: 1.106 personel görev alıyor

İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de ‘Yıldırım-2 cilo’ operasyonu başlatıldı. Operasyonda; jandarma özel harekat (jöh), jandarma komando, polis özel harekat (pöh) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1.106 personel görev alıyor.
‘Yıldırım-2 cilo’ operasyonu başlatıldı: 1.106 personel görev alıyor

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla dün, İçişleri Bakanlığınca  Hakkari‘de “YILDIRIM-2 CİLO” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.106) personel [(74) operasyonel tim] görev alıyor.

Operasyon başlar başlamaz 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu” kapsamında tespit edilen BTÖ mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda,  3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI  ve KARARLI  bir şekilde devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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