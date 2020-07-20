‘Yıldırım-2 cilo’ operasyonu başlatıldı: 1.106 personel görev alıyor

İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de ‘Yıldırım-2 cilo’ operasyonu başlatıldı. Operasyonda; jandarma özel harekat (jöh), jandarma komando, polis özel harekat (pöh) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1.106 personel görev alıyor.

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla dün, İçişleri Bakanlığınca Hakkari‘de “YILDIRIM-2 CİLO” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.106) personel [(74) operasyonel tim] görev alıyor.

Operasyon başlar başlamaz 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu” kapsamında tespit edilen BTÖ mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur