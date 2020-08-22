  • BIST 1.110
  • Altın 457,400
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6176
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 27 °C
»

Yıldırım-5 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Yıldırım-5 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında, Hatay-Amanos kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16 piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pakistan, Türkiye'yi doğal gaz rezervi keşfinden ötürü kutladı22 Ağustos 2020 Cumartesi 19:25
  • Bakan Dönmez: Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz22 Ağustos 2020 Cumartesi 19:24
  • Aliyev, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi nedeniyle Erdoğan'ı kutladı22 Ağustos 2020 Cumartesi 19:23
  • Adalet Bakanı Gül'den kadın cinayetleri açıklaması: Terör eylemi!22 Ağustos 2020 Cumartesi 14:37
  • Konya Şeker, ayçiçek alım fiyatlarını açıkladı22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:44
  • Kaçak üretilen 17 bin çocuk maskesine el konuldu22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:43
  • "83 milyonun sevincine ortak olmayan bir anlayış muhalefet değil"22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:40
  • Bakan Gül'den, Duygu Delen'in ailesine taziye ziyareti22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:40
  • HDP önündeki eylemde 355'inci gün22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:39
  • İçişleri Bakanı Soylu: Milletimizi yanlış yönlendirmeyiniz22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti