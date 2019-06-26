Yıldırım açıkladı: Artık ne iş yapacak

23 Haziran’da yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini kaybeden Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, “Asli işimize milletvekilliğine döndük. Sade milletvekiliyim artık” dedi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, “Yıldırım: Asıl işimi yapacağım, milletvekili olarak devam” başlığıyla yayımlanan yazısında “Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım seçim sonucu konusunda fazla konuşmak taraftarı değil. TBMM’deki Grup toplantısından çıktıktan sonra bir yandan yürüyüp, sohbet ettik” ifadesini kullandı.

Sarıkaya, Yıldırım’ın açıklamalarına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti:Çevreden gelen, ‘Sen üzülme…’ diye sarılan, ‘Uğraştık ama olmadı…’ diye gönül almaya çalışan bakanlar, milletvekilleri, partililerin gönül alan cümleleri arasında sohbetimizi yaptık.

Sonuca ilişkin olarak da sadece ‘Sonuç alındı… Nasip artık, söyleyecek bir şey yok, sonuç ortada’ demekle yetindi.

Bu aşamada partide veya hükümette bir görev üstlenip üstlenmeyeceğini de sordum.

‘Asli işimize milletvekilliğine döndük. Sade milletvekiliyim artık…’ dedi.