Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne işçi alınacak 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, sürekli işçi statüsünde temizlik ve güvenlik personeli alacak.

23 Ekim’de sona erecek olan başvurular İş- Kur üzerinden alınıyor. Sadece Ankara’da ikamet edenler başvurabilecek. Adaylar arasında önce kura çekimi yapılıp, 4 katı oranında asil ve yedek listeler oluşturulacak. Ardından bu adaylar arasında sözlü sınav yapılacak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) sürekli işçi alıyor. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin sürekli işçi alım ilanına göre, kuruma 20 güvenlik görevlisi 20 de temizlik görevlisi alımı yapılacak. Başvurular İş-Kur’un internet sitesi üzerinden yapılabilecek. 18 Ekim’de başlayan başvurular 23 Ekim’de sona eriyor.

ÖN ELEME KURAYLA

Sadece Ankara’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecek. Adaylar arasında önce kura çekimi yapılarak, 4 katı oranında asil ve yedek adaylar belirlenecek.

Noter kura çekimi 01.11.2021 günü Üniversitenin Esenboğa Yerleşkesi C Blok Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Korona ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacak.

SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Noter tarafından, açık iş sayısının 4 katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 katı oranında yedek aday belirlendikten sonra, bu kişiler arasında sözlü sınav yapılacak. Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Üniversite internet sitesinde ilan edilecek.

BAŞLICA ŞARTLAR

Güvenlik görevlisi adaylarında aranan başlıca özellikler şöyle:

-En az lise mezunu olmak

-30 yaşını doldurmamış olmak,

-Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı’na sahip olmak,

- Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak,

- Güvenlik Görevlisi olarak en az 2 yıllık iş deneyimine sahip olmak…

Temizlik görevlisi adaylarında aranan başlıca özellikler ise şöyle:

-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

-35 yaşını doldurmamış olmak,

-Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

-Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA