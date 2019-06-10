  • BIST 93.278
  • Altın 247,385
  • Dolar 5,7950
  • Euro 6,5505
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 24 °C
»

Yıldırım İmamoğlu canlı yayınını yönetecek sunucu İsmail Küçükkaya kimdir?

İstanbul adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geliyor. AK Parti ile CHP mutabakata vardı. Yıldırım ile İmamoğlu canlı yayın tarihi ve kanalı açıklandı. Ortak yayının sunucusu da belli oldu. Peki İsmail Küçükkaya kimdir?
Yıldırım İmamoğlu canlı yayınını yönetecek sunucu İsmail Küçükkaya kimdir?

23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde gözler Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği canlı yayına çevrildi. 

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın tarihi, kanalı ve sunucusu belli oldu. 

Canlı yayınla ilgili özellikle sunucusu kim sorusu merak konusu idi. 

AK Parti temsilcisi Mahir Ünal ile CHP temsilcisi Engin Altay ortak açıklama yaparak, vardıkları mutabakatı ilan etti. 

kkkkk.jpg

İkilinin verdiği bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu 16 Haziran günü saat 21.00'de karşı karşıya gelecek. 

Yıldırım İmamoğlu ortak yayını hangi kanalda? Bu sorunun cevabı da belli oldu: 

İkili Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda biraraya gelecek ve canlı yayını AK Parti ile CHP'nin teknik ekibi yapacak, isteyen kanal canlı aktarabilecek. 

Ortak yayının moderatörü de açıklandı. Bu isim İsmail Küçükkaya. 

isis-004.jpgPeki İsmail Küçükkaya kimdir

İsmail Küçükkaya, şuan Fox TV'de sabah haberleri sunuyor. 

1972 Kütahya Simav doğumlu olan gazeteci ve sunucu İsmail Küçükkaya Hürriyet, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde çalıştıktan sonra FOX TV’de yayınlanan Çalar Saat programını sunmaya başladı.

İsmail Küçükkaya'nın 2008 yılında kaleme aldığı “Cumhuriyetimizi Dair” ve 2012 yılında yazdığı “Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı” adlı iki kitabı da bulunuyor. 

İŞTE O MUTABAKAT

Bu arada, AK Parti ile CHP arasında varılan ortak yayın mutabakatı şöyle:

"Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00’de canlı yayında bir araya geleceklerdir.

Canlı yayın tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacaktır. 

Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacaktır. 

Moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracaktır.

Canlı yayın Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndan, AK Parti ve CHP tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir."

 

 

 

 

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Partililerden komşu harekatı30 Mayıs 2019 Perşembe 11:34
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'İstanbul'un fethi' paylaşımı30 Mayıs 2019 Perşembe 03:02
  • İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Türkiye'nin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı var30 Mayıs 2019 Perşembe 03:00
  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Biz isteriz ki bu ülkede huzur içinde kardeşçe yaşayalım30 Mayıs 2019 Perşembe 02:49
  • İmamoğlu: O yalan paylaşımı yapan kıza dava açabilirdim, açmayacağım30 Mayıs 2019 Perşembe 02:16
  • Yarın açıklanacak Yargı Reformu'nda 'af' mı çıkacak?29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:02
  • Uçağa geç kalan bakan istifa etti27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:46
  • MAK'ın İstanbul anketine göre İmamoğlu 2 puan önde27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:55
  • Necdet Gökçınar'dan Binali Yıldırım'a cevap: Hadi oradan25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:53
  • Anafartalar Çarşısı yıkılmıyor, onarılacak25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti