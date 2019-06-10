Yıldırım İmamoğlu canlı yayınını yönetecek sunucu İsmail Küçükkaya kimdir?

İstanbul adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geliyor. AK Parti ile CHP mutabakata vardı. Yıldırım ile İmamoğlu canlı yayın tarihi ve kanalı açıklandı. Ortak yayının sunucusu da belli oldu. Peki İsmail Küçükkaya kimdir?

23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde gözler Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği canlı yayına çevrildi.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın tarihi, kanalı ve sunucusu belli oldu.

Canlı yayınla ilgili özellikle sunucusu kim sorusu merak konusu idi.

AK Parti temsilcisi Mahir Ünal ile CHP temsilcisi Engin Altay ortak açıklama yaparak, vardıkları mutabakatı ilan etti.

İkilinin verdiği bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu 16 Haziran günü saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.

Yıldırım İmamoğlu ortak yayını hangi kanalda? Bu sorunun cevabı da belli oldu:

İkili Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda biraraya gelecek ve canlı yayını AK Parti ile CHP'nin teknik ekibi yapacak, isteyen kanal canlı aktarabilecek.

Ortak yayının moderatörü de açıklandı. Bu isim İsmail Küçükkaya.

Peki İsmail Küçükkaya kimdir?

İsmail Küçükkaya, şuan Fox TV'de sabah haberleri sunuyor.

1972 Kütahya Simav doğumlu olan gazeteci ve sunucu İsmail Küçükkaya Hürriyet, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde çalıştıktan sonra FOX TV’de yayınlanan Çalar Saat programını sunmaya başladı.

İsmail Küçükkaya'nın 2008 yılında kaleme aldığı “Cumhuriyetimizi Dair” ve 2012 yılında yazdığı “Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı” adlı iki kitabı da bulunuyor.

İŞTE O MUTABAKAT

Bu arada, AK Parti ile CHP arasında varılan ortak yayın mutabakatı şöyle:

"Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00’de canlı yayında bir araya geleceklerdir.

Canlı yayın tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacaktır.

Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacaktır.

Moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracaktır.

Canlı yayın Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndan, AK Parti ve CHP tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir."