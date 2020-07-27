Terörle mücadele harekatı bölgesinde 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım operasyonlarında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 8 terörist etkisiz hale getirilirken 12 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yıldırım operasyonlarının terörle mücadele harekatı bölgesinde genişleyerek devam edeceği öğrenildi.

Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu'na 1170 personel katılıyor

İçişleri Bakanlığınca, sabah saatleride Ağrı, Iğdır ve Kars'ta Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu'nun başlatıldığı açıklanmıştı.

Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 86 timde 1170 personelin görev aldığı kaydedilmişti.