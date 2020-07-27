  • BIST 1.202
  • Altın 427,429
  • Dolar 6,8425
  • Euro 8,0086
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 30 °C
»

Yıldırım operasyonlarında 8 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele harekatı bölgesinde 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım operasyonlarında 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Yıldırım operasyonlarında 8 terörist etkisiz hale getirildi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 8 terörist etkisiz hale getirilirken 12 mağara, sığınak ve depo imha edildi. 

Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yıldırım operasyonlarının terörle mücadele harekatı bölgesinde genişleyerek devam edeceği öğrenildi.

Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu'na 1170 personel katılıyor
İçişleri Bakanlığınca, sabah saatleride Ağrı, Iğdır ve Kars'ta Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu'nun başlatıldığı açıklanmıştı.

Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 86 timde 1170 personelin görev aldığı kaydedilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar Mersin'e gidiyor27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:40
  • TÜİK ve HAK personel alacak27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:19
  • Mersin'de acı haber: 5 askerimiz şehit oldu! 10 askerimiz ağır yaralı!27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:00
  • MSB ve MİT'ten ortak operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:56
  • Bakan duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:52
  • Ömer Çelik: Cumhuriyetimiz ilelebet gözbebeğimizdir27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:36
  • Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu satıcısı İstanbul'da yakalandı27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:30
  • Kadıköy'de trafik kazası: 5 yaralı27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:30
  • Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine sosyal medyadan hakarete gözaltı27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:27
  • Sivil toplum kuruluşu üyeleri Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını protesto etti27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti