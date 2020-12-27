  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 5 °C
»

Yıldırım Operasyonları'nda bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi

13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım Operasyonları'nda bugüne kadar 148 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi.
Yıldırım Operasyonları'nda bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içerisinde iletişimi ortadan kalkan bölücü terör örgütünün, bu kabiliyetini bir daha kazanmasını engellemek ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde Van, Şırnak ve Siirt illerinde başlatılan "Yıldırım-17 Besta" operasyonunun devam ettiği belirtildi. 

Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinin aralarında yer aldığı 3 bin 251 personelden oluşan 197 operasyonel timin görev yaptığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 148 terörist etkisiz hale getirilmiş, 77 iş birlikçi yakalanmış, 571 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Yıldırım Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam etmektedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milattan önce oluşan obruk, çökmeye devam ediyor 27 Aralık 2020 Pazar 11:59
  • Ses telleri kesilen köpeklerin eski sağlığına kavuşması imkansız27 Aralık 2020 Pazar 11:57
  • Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarıyla milyonlarca liralık kamu zararı engellendi27 Aralık 2020 Pazar 11:56
  • Bakan Akar: Katil Hafter ve destekçileri Türk unsurlarına saldırı girişiminde meşru hedef olarak görülecektir27 Aralık 2020 Pazar 11:55
  • AB ile İngiltere'nin ana kara problemi Cebelitarık, yeni statüsünü bekliyor27 Aralık 2020 Pazar 11:51
  • TOGG'dan tanıtımın yıl dönümüne özel video paylaşımı27 Aralık 2020 Pazar 11:49
  • 'Bir ara nefesim kesildi, ölümle yaşam arasında gittim geldim'27 Aralık 2020 Pazar 11:49
  • Mesleki yeterlilikte hedef 2023'te 2 milyon belgeli çalışan27 Aralık 2020 Pazar 11:13
  • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından Yazıcıoğlu davasına 'FETÖ izleri'ni gösteren ek delil dosyası27 Aralık 2020 Pazar 11:12
  • Bakan Pakdemirli: Milas zeytinyağı, AB Komisyonu'nca korumaya alındı27 Aralık 2020 Pazar 11:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti