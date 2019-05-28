  • BIST 87.142
  • Altın 250,299
  • Dolar 6,0569
  • Euro 6,7756
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 26 °C
»

Yıldırım: Sizin Binali abiniz olacağım dedi ve müjdeleri sıraladı

Binali Yıldırım, İnsanları Roman, Kürt, Türk, Alevi, Sünni olarak ayırmayan bir anlayıştan geldiklerini dile getiren Yıldırım, "23 Haziran'da sizin oylarınızla başkan seçildiğimde Romanların Binali Abisi olacağım diye konuştu.
Yıldırım: Sizin Binali abiniz olacağım dedi ve müjdeleri sıraladı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Karaelmas Kuran Kursu tarafından düzenlenen ve 2 bin kişinin katıldığı Yenisahra 3. Roman İftarı'na katıldı.

Sözlerine demokrasi şehidi Adnan Menderes ve arkadaşlarını anarak başlayan Yıldırım, aradan geçen 59 yıla karşın idam edilen Menderes ve arkadaşlarının milletin gönlünde yer alarak anıldığını, darbecilerin isimlerinin dahi hatırlanmadığını anlattı.

Romanlarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Yıldırım, uzun yıllar Kasımpaşa'da Roman mahallesine komşu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yenisahra Romanlarına selamlarını getirdiğini söyledi.

MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE VERDİ

İnsanları Roman, Kürt, Türk, Alevi, Sünni olarak ayırmayan bir anlayıştan geldiklerini dile getiren Yıldırım, "23 Haziran'da sizin oylarınızla başkan seçildiğimde Romanların Binali Abisi olacağım. Sizin sorunlarınızı çözeceğim. İmar, sağlık, ulaşım gibi sorunlarınızı çözmek bizim işimiz. Çok daha güzel günlere hep beraber yürüyeceğiz." diye konuştu.

31 Mart seçimlerine şaibe karıştığını ifade eden Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Maalesef sizin verdiğiniz oylar iç edildi, çalındı. O anları ben yaşadım. Götürüp bana attığınız oy başkasına yazıldı. Sandığa giren oy başka, sandıktan çıkan oy başka. Dedim ki, ‘Bu yanlış, şu oyları yeniden sayalım. Böylece hak yerini bulsun ve yanlışlık düzeltilsin.’ CHP buna karşı çıktı. Niye karşı çıktı? Foyalar, kaybolan oylar, yanlışlar meydana çıkacaktı ve sonuç değişecekti. Sadece yüzde 10 sayıldı bizim aradaki fark yarıdan aşağı düştü. Geriye kalan yüzde 90 sayılsaydı seçimin sonucu değişip açık ara bizim lehimize olacaktı. Bunu bildikleri için şiddetle karşı çıktılar. Biz de sizlerin verdiği oya sahip çıkmak için YSK’ye müracaat ettik. YSK gerekli incelemeyi yaptı ve seçimlere şaibe, yolsuzluk karıştığına karar verdi."

Ataşehir Müftüsü Şakir Pilav'ın iftar duası yaptırdığı gecede Binali Yıldırım, kendisine tezahürat yapan gençlerin yanına giderek fotoğraf çektirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ambulans alev aldı: 3 aylık bebek öldü28 Mayıs 2019 Salı 09:32
  • İstanbul'da metro inşaatında yangın28 Mayıs 2019 Salı 09:20
  • PKK'nın kritik ismi öldürüldü28 Mayıs 2019 Salı 09:19
  • Haberler peş peşe geldi: FETÖ'ye ağır darbe çok sayıda gözaltı28 Mayıs 2019 Salı 09:04
  • Körfezde korkutan deprem28 Mayıs 2019 Salı 09:03
  • Saldırgan önüne gelene saldırdı: Dünya şokta çok sayıda yaralı var28 Mayıs 2019 Salı 09:01
  • Yıldırım: Sizin Binali abiniz olacağım dedi ve müjdeleri sıraladı28 Mayıs 2019 Salı 09:00
  • İsrail, Suriye’ye füzeyle saldırdı28 Mayıs 2019 Salı 06:34
  • Uyuşturucu operasyonunda Escobar detayı28 Mayıs 2019 Salı 06:27
  • Bakan Soylu: 8 bin bekçi daha alacağız28 Mayıs 2019 Salı 06:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti