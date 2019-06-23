Yıldırım: Şu anda rakibim önde, kendisini tebrik ediyorum

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, seçin sonuçlarına ilişkin, "Şu an itibarıyla rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarını takip etmek için geldiği AK Parti İl başkanlığında açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, bu arada yaptığı konuşmada, "Şu an itibarıyla rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine (Ekrem İmamoğlu) yardımcı olmaya gayret edeceğiz."