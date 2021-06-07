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Yıldız Caddesi’ne kapalı semt pazarı kazandırıyor

Altındağlıların daha rahat ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi için çalışan Altındağ Belediyesi, Yıldız Caddesi’ne de kapalı bir semt pazarı kazandırıyor.
Yıldız Caddesi’ne kapalı semt pazarı kazandırıyor

Battalgazi, Ulubey ve Başpınar mahallesi sakinlerinin kullanabileceği modern ve kapalı semt pazarı için çalışmalar başladı. İçerisinde zabıta noktası ve lavaboların da bulunacağı kapalı semt pazarının bu yıl içerisinde hizmete girmesi planlanıyor. Göreve geldikleri günden itibaren Altındağ’a 5 yeni kapalı semt pazarı kazandırdıklarını ifade eden Başkan Asım Balcı, “Semt pazarları vatandaşlarımız için çok önemli adresler... Göreve başladıktan kısa bir süre sonra, Baraj, Gülpınar, Aydınlıkevler, Beşikkaya ve Güneşevler mahallelerindeki pazar alanları hizmet vermeye başlamıştı. Bunların dışında; Karacaören, Karapürçek, Doğantepe-Başpınar ve Gültepe mahallelerimiz de semt pazarlarına kavuştu. Buralara yepyeni pazar alanları inşa ettik. Şimdi de Yıldız Caddesi’ne sıfırdan, yepyeni ve modern bir kapalı semt pazarı yapıyoruz. Burası Başpınar, Ulubey ve Battalgazi mahallelerimizin kesişim noktasında olduğu için kritik bir yer. Birden fazla mahalleye hizmet söz konusu. Bu nedenle de pazar yerimiz çok kısa sürede tamamlanacak ve hizmete başlayacak inşallah...” dedi.

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“HER DETAYI ÖZENLE TASARLANDI”
Mahalle sakinlerinin rahat ve güvenli bir biçimde alıveriş yapabilecekleri kapalı semt pazarlarının iç ve dış dekorasyonunda her detayın büyük bir titizlikle düşünüldüğünü sözlerine ekleyen Başkan Balcı "Pazar yerlerimizin Altındağlı hemşehrilerimiz için kolay ulaşılabilir olmasına, konforlu ve temiz alışverişin adresi olmasına büyük özen gösteriyoruz. Pazar yerlerimiz, aydınlatma sistemlerinden güvenlik noktalarına kadar oldukça konforlu olacak şekilde dizayn ediliyor, vatandaşlarımızın temiz ve ferah bir alanda alışverişlerini yapabilmesi sağlanıyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da vatandaşlarımızdan gelen talep, eleştiri ve önerileri dikkate alıyor, herkesin keyifle ve sağlıkla alışveriş yapabileceği ortamlar oluşturmaya özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

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