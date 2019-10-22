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Yıldız futbolcu Real Madrid maçında yok

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3'üncü haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Yıldız futbolcu Real Madrid maçında yok

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı, gruplar halinde yapılan beşe iki dar alan pas oyunu ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirilirken idman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray’ın Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanacak mücadele Türk Telekom Stadyumu'nda yarın saat 22.00'de başlayacak.

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