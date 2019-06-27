  • BIST 95.909
  • Altın 261,035
  • Dolar 5,7796
  • Euro 6,5723
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 24 °C
»

Yıldız futbolcunun menajeri Beşiktaş'ı açıkladı

Beşiktaş'ın transfer görüşmesi yaptığı belirtilen Tyler Boyd için futbolcunun menajeri Orçun Yücel'den açıklamalar geldi.
Yıldız futbolcunun menajeri Beşiktaş'ı açıkladı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Ankaragücü'nde geçiren ve bonservisi Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında bulunan Tyler Boyd için Beşiktaş bir adım önde.

beIN SPORTS'a konuşan Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, 24 yaşındaki futbolcu ile görüştüklerini belirtirken ''Tyler Boyd geçtiğimiz sezonun 2. yarısını ülkemizde geçirdi. İyi bir performans sergiledi. İlgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Kulübü ve kendisiyle görüşüyoruz.'' sözlerini kullandı.

''TRANSFERİ SONLANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ''

Ali Naibi'nin açıklamalarının ardından A Spor canlı yayınına bağlanan Boyd'un menajeri Orçun Yücel, ''Ali bey gerekli açıklamayı yapmış. Biz şu an iki kulübün birbiriyle anlaşması ilgili olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizin ekonomik durumu da ortada. Mümkün olan en minimum rakamlarda elimizden geldiği kadar transferi sonlandırmaya çalışıyoruz. Kolay değil tabi, Boyd'u MLS'ten ve Almanya'dan takip edeni de var. Tabii ki Beşiktaş söz konusu olduğu zaman, böyle önemli bir değer her zaman ön planda kalır.'' şeklinde konuştu.

''BOYD GURUR DUYDU, ÇOK SEVİNDİ''

Boyd'un Beşiktaş'tan gelen teklife çok sevindiğini de söyleyen Yücel, ''Ali bey gerekli açıklamayı yapmış. Biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Umarım en iyi şekilde sonuçlanır. Boyd gurur duydu bu ilgiden. Bahsettiğimiz takım Beşiktaş. Ülkemizin üç büyük takımından birisi. Avrupa'da ülkemizi sürekli temsil ediyor. Böyle bir teklifi bir oyuncunun reddedebileceğini düşünmüyorum. Boyd tabii ki çok mutlu oldu tekliften. Önemli olan kulüplerin anlaşması. Umarım mutlu sona ulaşırız.'' diyerek sözlerini noktaladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe resmen açıkladı yıldız futbolcu ile yollar ayrıldı26 Haziran 2019 Çarşamba 09:52
  • Yusuf Erdoğan Galatasaray formasını giydi25 Haziran 2019 Salı 14:25
  • Boksta olimpiyat hayaliyle 12 kilo verdi25 Haziran 2019 Salı 11:43
  • Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu25 Haziran 2019 Salı 10:44
  • Chicharito'dan kritik transfer açıklaması25 Haziran 2019 Salı 10:08
  • 2026 Kış Olimpiyatları İtalya'da25 Haziran 2019 Salı 09:47
  • Ajax, Sevilla'da forma giyen Promes'u transfer etti24 Haziran 2019 Pazartesi 22:54
  • Emre Belözoğlu Fenerbahçe için gün sayıyor24 Haziran 2019 Pazartesi 14:49
  • Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Kruse24 Haziran 2019 Pazartesi 12:31
  • Türkiye'den Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda önemli başarı24 Haziran 2019 Pazartesi 10:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti