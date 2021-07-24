Yıldız Gençlik Bayramda Şehitleri Unutmadı

Yıldız Gençlik Teşkilatı, Kurban Bayramı'nda şehitleri unutmadı.
Başkan Halil İbrahim İyioğlu, yönetim kurulu üyelerince Karşıyaka Şehitliğinde anlamlı bir program düzenlendi.
KUR'AN'I KERİM OKUNDU
Programa Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Abduvali Buğrahan Osman ve şehit yakınları katıldı. Törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehit mezarına karanfil bırakıldı. Katılımcılara çorba ikramında Bulunuldu. Programda Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Abduvali Buğrahan Osman'dan
Doğu Türkistan zulmü hakkında istişarelerde de bulunuldu.
Programın sonunda şehit çocuklarına bayramlık hediye edildi ve şehitlerin anısına kesilen kurbanlardan şehit ailelerine pay verildi.
Cengiz Toksarı/İLKSAYFA
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