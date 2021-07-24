Yıldız Gençlik Bayramda Şehitleri Unutmadı

Yıldız Gençlik Teşkilatı, Kurban Bayramı'nda şehitleri unutmadı. Karşıyaka Şehitliğinde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Programa Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Abduvali Buğrahan Osman ve şehit yakınları katıldı.

Yıldız Gençlik Teşkilatı, Kurban Bayramı'nda şehitleri unutmadı.

Başkan Halil İbrahim İyioğlu, yönetim kurulu üyelerince Karşıyaka Şehitliğinde anlamlı bir program düzenlendi.

KUR'AN'I KERİM OKUNDU

Programa Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Abduvali Buğrahan Osman ve şehit yakınları katıldı. Törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehit mezarına karanfil bırakıldı. Katılımcılara çorba ikramında Bulunuldu. Programda Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Abduvali Buğrahan Osman'dan

Doğu Türkistan zulmü hakkında istişarelerde de bulunuldu.

Programın sonunda şehit çocuklarına bayramlık hediye edildi ve şehitlerin anısına kesilen kurbanlardan şehit ailelerine pay verildi.

Cengiz Toksarı/İLKSAYFA