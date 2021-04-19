Yıldız Gençlik Teşkilatı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Algün İlksayfa'ya konuştu: "Milli bilinç için çalışacağız"

Yıldız Gençlik Teşkilatı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Eren Algün, dernek faaliyet ve amaçları hakkında gazetemize konuştu. Algün, “İlk faaliyetimiz Başkent sokaklarında vatandaşlarımıza bayrak dağıtmak ve şehitlerimiz için lokma döktürmek oldu." dedi.

Başkent merkezli olarak kurulan ve geçtiğimiz ay faaliyetlerine başlayan Yıldız Gençlik Teşkilatı Derneği hakkında Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Eren Algün gazetemize bilgi verdi. Hali hazırda 117 aktif üyelerinin bulunduğunu belirten Algün, “Faaliyetlerimize milliyetçi muhafazakar gençler olarak şehitlerimiz için lokma dağıtımı, hastanelerde vatandaşlarımıza yemek ikramı ve Başkent sokaklarında vatandaşlarımıza 5 bin bayrak dağıtımı yaparak başladık” dedi. Algün derneklerinin amaç ve faaliyetleri hakkında şu bilgileri verdi:

DERDİMİZ İNSANA İYİLİK

“Yıldız Gençlik Teşkilatı Derneği Ankara Altındağ merkezli olarak kuruldu. Şu anda 117 aktif üyemiz var. Programlarımızda sahamızda arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Halil İbrahim İyioğlu dernek başkanımız. Yaklaşık 2 yıldır bunun planlamasını yaptık. Genelde milliyetçi muhafazakar gençlerin sosyo ekonomik hayatlarına katkıda bulunmak ve onlara yol gösterici olmak istiyoruz. Ayrıca eski dernek anlayışını sahiplendik ve derdimiz insanı yaşatmak insana iyilik yapmak. Geçmişte başka yerlerde enerjilerini harcayan arkadaşların biraz da kendileri için bunu yapmalarını sağlamalarını hedefliyoruz. Dernek kapsamında insanların iyiliği için ne yapabileceklerini göstermeye ve onları çalışmalara katmak istiyoruz. Aramızda eski siyasetçi arkadaşlarımız ve büyüklerimiz var. Ama şu anda hiçbir siyasi parti ve kurumdan hiçbir yerden bir desteğimiz yok. Giderlerin çoğunu kendi cebimizden karşılıyoruz. Vatandaşlardan hangi belediye ve hangi siyasi düşüncedesiniz dediğinde bunların hiç birine bağlı değiliz diyoruz ve insanların bu hoşuna gidiyor.”

FAALİYETLERİMİZE GEÇEN AY BAŞLADIK

“İlk olarak hastanelerde yemek dağıtmaya başladık. Devletimiz zaten dışarıda kalan zorda olan vatandaşlarımıza yardım ediyor. Bizler hastane acillerinde hastasını bekleyen, evsiz olup hastanelerde kalan, etraftaki sağlık personellerine dağıtıyoruz. Hacı bayram Veli camiinde şehitlerimiz için lokma dağıttık. Derneğimiz resmi olarak kurulalı 1 ay oldu. İlk programımızı şehitlerimiz için lokma dağıtmakla başladık ve pek çok camide hatmi şerif okuttuk. Ramazan ayı girmeden Altındağ ve Dışkapı bölgesindeki hastanelerde vatandaşlarımıza yemek dağıttık. 18 Mart’ta vatandaşlarımıza Türk bayrağı dağıttık. Türkiye’nin çeşitli noktalarında üniversite rektörleri ile görüşüyoruz, gençlerimize hayatları hakkında karar verme aşamalarında kendi alanlarında iyi noktalara gelmiş bilim insanları ile görüştüreceğiz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA