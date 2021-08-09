Yıldız Gençlik Teşkilatı’ndan Manavgat'a Destek

Ankara merkezli Yıldız Gençlik Teşkilatı, yangınlara teslim olan Antalya Manavgat’a giderek bölgedeki afetzedelere maddi ve manevi destekte bulundu.

Ankara merkezli Yıldız Gençlik Teşkilatı, yangınlara teslim olan Antalya Manavgat’a giderek bölgedeki afetzedelere maddi ve manevi destekte bulundu.

Yıldız Gençlik Teşkilatı Genel Başkanı Halil İbrahim İyioğlu, yangından etkilenen bölgelere yaptıkları ziyaret sonrası açıklamada şunları kaydetti: “Manavgat Saraçlar Köyü Delioğlanlı mevkii yangınının ilk çıktığı orman köyü geçimini hayvancılık ve tarım ile sağlayan yörüklerimiz. Onlarca keçi, koyun, sığır yanmasına ve evlerinin yıkılmasına rağmen; onurlu ve gururlu bir duruş sergileyerek adeta bizlere insanlık dersi verdi. İhtiyacı olduğu halde eşyadan tutun da nakit yardımlara kadar ulaştırdığımız yardımları, ‘benden daha kötü durumda olanlar var, onların hakkına girmeyim’ deyip bizleri bir kez daha asil bir milletin evlatları olduğunu, büyük bir ulus devleti olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Evet insanların maddi manevi çok büyük kayıpları var lakin devletimiz ve milletimizin var olsun Allah eksikliğini göstermesin her daim yanımızda olduklarını anbean yaşadık burada. İtfaiyecilerden tutun, orman görevlileri , kurtarma ekipleri , belediye çalışanları , STK’lar hep yanımızda ve her feryadın içinde canla başla mücadele ettiler.”

SABOTAJ İHTİMALİNE DİKKAT ÇEKTİ

Halil İbrahim İyioğlu, orman yangınlarındaki sabotaja dikkat çekerek, “60 km bir alanın orman ve köylerin yanması asla tesadüf değildir. Ormanlarımız doğal yollarla yanmamış; yakılmıştır. Ormanları yakanların profesyonel bir ekip olduğunu düşünüyoruz. Ormanları yakanlar idam edilmelidir. Bizim bizden başka dostumuz yok uyanık olalım” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-