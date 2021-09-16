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Yıldız gençlik'e ziyaret

Ankara merkezli faaliyet gösteren Yıldız Gençlik Teşkilatı'nı ziyaret eden Kasım Gençyılmaz gençlerle bir araya geldi.
Yıldız gençlik'e ziyaret

90'LI YILLARA DAMGASINI VURDU 

Yıldız Gençlik Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada ziyaretle ilgili şu bilgiler verildi: "90’lı yıllara damgasını vuran, uyuşturucu baronlarına, tefecilere, DHKP-C ve PKK'ya savaş açan Kasım Gençyılmaz tahliye olduktan sonra ilk ziyaretini özellikle sosyal yardım faaliyetlerine ve kimsesizlere sıcak çorba dağıtarak gönülleri kazanan Ankara’da  adından sıkça söz ettiren Yıldız Gençlik Teşkilatı'na yaparak gençlerle bir araya geldi. Kasım Gençyılmaz devletine, milletine hizmet eden, garip gurabayı kollayıp, zülüm eden her kim olursa karşısında duran bir anlayışa sahiptir."

GENÇYILMAZ: "KALBEN MUTLU OLDUM"

Yıldız Gençlik Teşkilatını ziyaret etmesinin nedenini anlatan Gençyılmaz, şunları söyledi: "Yeğenim Vahap Gençyılmaz sizleri bana cezaevinde iken de çok anlattı. Halil İbrahim İyioğlu Başkanlığında kurulan Yıldız Gençlik Teşkilatı Allah rızası için hiçbir menfi beklenti içine girmeden aman diyene koşması sizleri bana daha ayrıcalıklı kıldı… Hastane bahçesinde kimsesizlere yemek ikramınız, okula giden çocuklara eğitim desteğiniz ve tarif edilemeyecek  büyüklükteki Manavgat, Muğla yangınlarına can siperane koşarak orada halkımız ile iç içe bulunarak yardımlarına koşmanız , Kastamonu’da sel felaketinde aynı mücadeleyi göstermeniz beni ve ailemi daha da çok memnun etti ve kalben daha da mutlu olduk" 

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"ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN"

"Her daim ben ve ailem  destekçiniz ve yanında olduğumuzu bilmenizi isterim. İnsanlığın hayrına hizmet etmek gönüllere dokunmak gönüllük esasında çalışmak her kula nasip olmaz. Allah sizlerden ve sizi yetiştiren anne babanızdan razı olsun."

YILDIZ GENÇLİK'TEN TEŞEKKÜR 

Yıldız Gençlik Teşkilatı Kurucu Genel Başkanı  Halil İbrahim İyioğlu ise "Sayın Kasım Gençyılmaz’ın teşkilatımızı ziyaret etmesi,  geçmiş bilgi ve birikimini aktarımı bizleri ziyadesi ile mutlu etti. Kendisine bir kez daha teşekkür ederim" dedi. 

İLKSAYFA/ 

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