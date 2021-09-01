Yıldız gençlik'ten afetzedelere yardım

Ankara merkezli Yıldız Gençlik Teşkilatı, birlik ve beraberlik içerisinde yangın ve selden etkilenen afetzedelere desteklerini sürdürdüklerini açıkladı.

ZOR GÜNLERDE YARDIMLAŞMA

Başlattıkları kampanyaya her kesimden destek geldiğini kaydeden Yıldız Gençlik Teşkilatı Genel Başkanı Halil İbrahim İyioğlu, “Yangın ve selden etkilenen afetzedelerimiz için başlattığımız birlik beraberlik kampanyamıza esnafından, işçisine, öğrencisine, ev hanımına kısacası yardımlaşmanın ne anlama geldiğini bilerek hareket eden tüm insanlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

YARALAR SARILMAYA DEVAM EDİYOR

İyioğlu, “Bozkurt takriben 5 bin 300 nüfuslu bir ilçe ve yaklaşık 480 ticari işletme mevcuttu selin yaşandığı güne kadar. Gördüğümüz ve karşılaştığımız manzara korkunç ve tahmin edemeyeceğimiz derece de büyük. Çok şükür devletimiz ilk günden burada gerekli arama kurtarma çalışmalarını ve geri dönüşüm çalışmalarını ilk günden itibaren başlattı” diye konuştu. İyioğlu, hayırseverlerin destekleriyle gönderilen yardımları yangından ve selden etkilenen afetzedelere ulaştırdıklarını vurguladı.



