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Yıldıztepe Mahalle Kütüphanesi açılışa hazırlanıyor 

Altındağ Belediyesi bir mahalle kütüphanesini daha hizmete açmaya hazırlanıyor. Yıldıztepe Mahalle Kütüphanesi açılış için gün sayıyor. 
Yıldıztepe Mahalle Kütüphanesi açılışa hazırlanıyor 

Her mahalleye bir kütüphane yapmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Kütüphanelerin gördüğü ilgiden çok memnunuz. Biz, Altındağlı hemşehrilerimiz, gençlerimiz, öğrenci kardeşlerimiz için daha fazla kütüphane yapacağız inşallah...” dedi. Başkan Balcı, Yıldıztepe kütüphanesinin mahalle halkına ve tüm Altındağ’a hayırlı olmasını temenni etti. 

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ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ

Kütüphanelerin mahalleler için çok önemli bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Başkan Balcı, "Her gittiğimiz ortamda öğrenci kardeşlerimiz hem ders çalışabilecekleri hem de rahat rahat kitap okuyup, araştırma yapabilecekleri mekanlar istiyorlardı. Sözümüzü tuttuk. Bu mekanlardan ikisini Ali Ersoy ve Karapürçek mahallelerimizde geçen yıl hizmete açtık. Kütüphanelerimiz çok beğeniliyor. İçerisinde okuma salonları, kütüphane, bilgisayar odası ve etüt salonu bulunuyor. Vatandaşlarımız çok yoğun kullanıyor. Tüm detayların düşünüldüğü bu mahalle kütüphanelerinde öğrenci kardeşlerimiz derslerine rahatlıkla çalışabiliyor, okuyabiliyor, araştırma yapıyor, dinleniyor. İnşallah Altındağ'ın her mahallesine kütüphane yapacak, öğrencilerimize uygun koşullar sunacağız” ifadelerini kullandı.

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